差估署4月樓價指數升0.29% 連漲兩個月 惟升幅收窄 利嘉閣：上半年恐跌1.3%

差估署今日公布最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報308.7點，較3月的307.8點再升0.29%，連漲兩個月，惟漲幅有所收窄，樓價已連續兩個月創下今年以來的新高，但首4個月累計仍跌0.84%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅持續收窄至22.46%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，撤辣激起購買力及樓價，惟在新盤低價搶去大量購買力下，二手樓價升幅明顯受限，甚或在缺乏其他利好因素支撐下，或現轉跌情況。

預料 5 月二手樓價橫行 6 月或微跌 陳海潮指出，樓價連升兩個月，反映撤辣具效果，不過4月份升幅顯著收窄，相信是受新盤低價開售搶灘所拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。有見近期發展商仍以低價開盤，實行求量不求價，相信對二手業主將繼續構成壓力。在購買力大量流向一手市場下，部分心急的業主恐需相應降價賣樓，而令二手樓價受壓；預期下次公布的5月份樓價只能橫行，6月份甚至有機會倒跌0.5%，令次季樓價出現0.21%的輕微跌幅，即上半年樓價恐要累跌1.33%，暫時難扭跌勢。