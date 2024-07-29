差估署6月樓價指數按月跌1.2% 中原：減息有望 相信現為最壞時刻

就差估署公布最新樓價指數，6月份報301.8點，按月跌1.24%，連跌兩個月，指數並返回近8年前低位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後3個多月，由於缺乏利好消息，加上經濟復甦未如理想，樓市陷入低潮，而差估署指數連跌兩個月，顯示撤辣後的亢奮情緒已逐漸減退。一手發展商為了盡吸客源，只好以低價作招徠，7月全新開售的兩大新盤，分別位處啟德及黃金海岸，皆以同區甚至全港新低價開售，銷售反應理想，啟德新盤兩周售出約266伙，黃金海岸項目更於8日內售出300伙，7月份一手成交已超越1,000宗，較6月份一手成量增60%，一手成交量回暖；惟於一手減價促銷下，二手嚴重受壓，低價成交不斷，令樓價指數創近8年新低。

另外，外圍因素亦令買家欠缺入市信心，美國息口雖見頂惟遲未減息，窒礙了投資者入市信心，但美國已不斷放風或提前減息，相信離減息不遠。陳永傑相信，當息口回落，樓價仍在低位，資金將由銀行存款轉移至物業市場，並對下半年樓市抱樂觀預測，料最壞時刻將隨著6月及7月而過去。