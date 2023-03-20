差餉租值｜銅鑼灣羅素街舖位租值續跌 「舖王」按年跌近四成

曾為全球最貴購物街的銅鑼灣羅素街，據差估署公布的2023/24年度應課差餉租值資料顯示，該街道商舖租值全線下挫，個別更按年跌近四成。(資料圖片)

曾為全球最貴購物街的銅鑼灣羅素街，近年租值大跌，即使本港已通關及解除口罩令等防疫措施，其新一年度租值仍繼續受挫。據差估署最新公布的2023/24年度應課差餉租值資料指，羅素街商舖租值全線下挫，當中有曾為「舖王」的物業更按年跌近四成。

據差估署資料顯示，由英皇(163)持有的羅素街2至4號2000年廣場地下至3樓，過去曾由意大利品牌PRADA以每月900萬元承租作為旗艦店，該舖最新2023/24年度租值為2606.4萬元，較上一年的3,468萬元，按年下跌近25%，並較2019/20年最高租值錄得的7,200萬元，大挫近64%。現時該舖已分拆為細舖出租。

至於另一個亦由英皇持有的羅素街20號地舖，曾一度為全港「舖王」，面積1,000方呎，最新租值僅300萬元，按年跌38%，是連續第5年度錄得下跌；而相較該舖在2018/19年度的租值曾高達1,248萬元，即在5年間累積跌幅高達75%。