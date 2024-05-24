市傳大型銀行淡出舊樓及村屋按揭 中原按揭王美鳳：銀行並非一刀切向來較審慎

王美鳳指，據悉有關個別銀行並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭，市場上不少銀行仍如常接納村屋或舊樓之按揭申請，當中按有關實際情況評估及審批。(資料圖片)

對於市傳大型銀行淡出舊樓及村屋按揭，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季銀行因應資金成本持續高企而逐步開展按揭貸款上調整，較主要集中削減按揭回贈優惠以減省成本，另一方面，個別銀行對於一些信貸風險相對高一些的按揭個案有所收緊審批尺度。現時及向來不同銀行因應市場情況及自身資金成本及策略考慮，對於不同物業類別、客戶及貸款類別的積極程度或有分別。

銀行審慎考慮物業狀況及樓齡

王美鳳續指，但據悉有關個別銀行並非一刀切暫停舊樓及村屋按揭，市場上不少銀行仍如常接納村屋或舊樓的按揭申請，當中按有關實際情況評估及審批。然而，銀行之間對於村屋及舊樓(尤以單幢舊樓)類別按揭的審批準則不盡相同，但取態上一向較私人屋苑較為審慎。就村屋來說，一般需要實地視察物業狀況作評估，例如對於僭建、改建、天台及花園是否入契、通往物業之路權及附近有否斜坡維修等問題均會是考慮因素。銀行對於村屋樓齡的要求亦較高，村屋之樓齡與按揭年期總和多以55年至65年為限，不像私樓般多可長達75年，按揭年期亦多以20年至25年為限，甚少如私樓可長達30年。由於村屋買賣及按揭審批較私樓複雜，準買家宜可先向按揭轉介公司或銀行查詢按揭事宜。