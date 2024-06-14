市傳收緊「納米樓」按揭並上調按息 中原按揭王美鳳：物業估價波動性大 銀行取態保守

市傳有大型銀行收緊「納米樓」按揭並上調按息，中原按揭董事總經理王美鳳回應指，據悉有關銀行並非一律提高「納米樓」的按揭息率。據悉有關個案僅屬少部分及按個別情況評估之按揭申請，按揭審批準則很多時並非單一性而是以綜合因素去評估，除了涉及抵押品即物業的價值及狀況，亦包括借款人的還款能力是否足夠、入息證明是否充足以及信貸紀錄是否良好等，均有機會影響銀行是否批出按揭貸款以及是否能批出較佳的按揭息率；而樓市撤辣後基於買家類別較為多樣化，銀行或會對於投資性質的買家、多重按揭在身的買家有更多信貸風險上的審批考量。

而對於「納米樓」(泛指面積介乎百多呎至二百多呎單位)，過往十年曾基於高樓價走勢下「納米樓」面積細較易上車等背景下而顯著增加，隨着政府在2022年2月起加入最低單位面積賣地條款而減少供應，但礙於「納米樓」曾出現呎價較高因而估價不足的情況，估價的波動性亦相對較大，有銀行對於「納米樓」的按揭取態較保守，但由於市場上「納米樓」的質素及估值狀況有所不同，相信不會形成風潮令銀行一刀切收緊「納米樓」按揭及上調按息。

王美鳳續指，相信銀行亦會考慮其在社會上提供樓宇按揭貸款的角色功能，在合理審批角度上衡量信貸風險，目前銀行之間的樓按取態及審批呎度出現較大參差，建議樓市準買家及準備申請按揭的人士宜先行多瞭解現時銀行之間的審批準則、有可能涉及之審批時間及有機會批出之息率範圍。

王美鳳表示，現時市場上銀行批出新造按息仍以4.125厘佔多 (H+1.3厘；上限P-1.75厘 (P:5.875厘) 或P-2厘 (P:6.125厘)，但主流息率並非定價，銀行會按不同因素去衡量，而當中現時有些銀行亦設有分層息率，例如低於200萬或300萬較細按揭額的息率低至4.225厘而並非4.125厘。

王美鳳補充，今年首季起銀行因應資金成本持續高企而逐步開展按揭貸款上之調整，首先主要集中削減按揭回贈優惠以減省成本，其後亦有個別銀行因應目標業務的調整及考量對於一些非主流又或信貸風險相對高一些的按揭個案收緊審批呎度，又或以調高按息作調整；當中包括物業狀況較參差及流轉率較低的村屋、唐樓、單幢舊樓，另外亦包括工商舖按揭市場。