市區大型新盤謀出擊 HENLEY七一首賣 海盈山主打兩房

市區焦點大型新盤出擊，黃竹坑站港島南岸相隔近兩年再有新一期項目登場。由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的第4期「海盈山」昨上載售樓書，率先推第4A期，涉432伙，標準單位面積389方呎起步，間隔涵蓋一房至三房，主打兩房，佔約63%。

港島南岸對上開售項目，已追溯到2021年9月開售的第2期揚海。海盈山於今年4月已命名，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目展銷廳及示範單位將於短期內開放予傳媒及公眾參觀，定價會參考南區豪宅及鐵路上蓋項目。第4A期由第2座一幢住宅大樓組成，細分為2A及2B兩個分翼，當中416伙標準單位，兩房佔272伙或約65%，實用面積486至680方呎，戶型包括兩房開放式廚房、兩房梗廚、兩房連士多房及兩房一套連士多房；而一房及三房分別涉48伙及96伙。另設16伙特色單位，實用面積351至1,847方呎，最大單位採四房間隔。今期設有138個車位，以432伙計，車位與住戶比例為1比3，預計入伙日期2025年3月15日。