市區新盤交投暢旺 啟德天瀧將加推海景戶

一手交投氣氛暢旺，恒基地產(012)等六大發展商合作的啟德「天瀧」昨售出3座2樓A室三房，實用面積1,102方呎，成交價3,258萬元，呎價29,564元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目自上月起以現樓推售後速沽41伙，套現逾15.8億元，透露日內加推新一批海景單位招標發售。他透露，項目買家中約四成為港人，非港人買家則佔五成，公司買家佔一成。

同區另一新盤、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」昨招標售出6伙，涉資約1.9億元。該6伙成交金額2,872.2萬至3,324.2萬元，成交呎價26,584至35,417元。最高成交呎價單位為第6座(Apex Tower) 40樓A單位，四房套間隔，實用面積909方呎，成交價3,219.4萬元，呎價35,417元。