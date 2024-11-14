市區新盤交投暢旺 啟德天瀧將加推海景戶

一手交投氣氛暢旺，恒基地產(012)等六大發展商合作的啟德「天瀧」昨售出3座2樓A室三房，實用面積1,102方呎，成交價3,258萬元，呎價29,564元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目自上月起以現樓推售後速沽41伙，套現逾15.8億元，透露日內加推新一批海景單位招標發售。他透露，項目買家中約四成為港人，非港人買家則佔五成，公司買家佔一成。
同區另一新盤、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」昨招標售出6伙，涉資約1.9億元。該6伙成交金額2,872.2萬至3,324.2萬元，成交呎價26,584至35,417元。最高成交呎價單位為第6座(Apex Tower) 40樓A單位，四房套間隔，實用面積909方呎，成交價3,219.4萬元，呎價35,417元。
21 BORRETT ROAD四房雙套1.56億沽
另不乏億元成交個案，長江實業集團(1113)旗下中半山「21 BORRETT ROAD」昨招標售出2伙四房雙套連儲物房戶，共套現2.92億元。其中15樓03號單位，實用面積2,193方呎，連2個車位以1.56億元售出，呎價71,135元；另11樓02號單位，實用面積2,154方呎，連1個車位以1.36億元成交，呎價63,138元。
至於新地北角「海璇II」獲大手買家斥逾1.33億元購入2伙，包括1座11樓A室連車位及1座12樓A室連車位，實用面積同為1,484方呎，四房雙套間隔，分別以6,637.2萬元及6,731.2萬元成交，呎價各為44,725及45,358元。