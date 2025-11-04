市區新盤搶攻吸客 瑧爾 提供63伙 快上樓書 爭月內開售

市區全新盤展開新一輪攻勢！新世界發展(017)旗下廣東道新盤昨日(24日)命名為「瑧爾」，提供63伙，戶型涵蓋一房及兩房，另設特色戶，部署月內推售。另外，信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」同日公布樓書，提供748伙，主打的一房及兩房合佔逾80%。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，「瑧爾」屬集團今年壓軸推售新盤，料短期上載樓書及開放示範單位，定價參考鄰近住宅及九龍站二手價。她稱，項目為約10年來最近高鐵香港西九龍站的全新盤，相信對內地客具吸引力。項目預計關鍵日期2027年6月30日，樓花期長約19個月。

新世界首10月套現270億 5年新高

何家欣稱，集團今年首10個月負責銷售及合作項目共售出逾1,800伙，吸金約270億元，套現金額近5年新高；其中黃竹坑港島南岸第5期「滶晨」系列套現逾114億元，為2025年度全新項目「吸金王」，更成為今年度首個「百億紅盤」。

