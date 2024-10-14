市區新盤 氣勢如虹 齊提價加推

減息後新盤市場交投轉旺，截至昨天(13日)錄約1,300宗一手成交，已超越上月全月約750宗。當中新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」次輪銷售再開紅盤，全數沽清238伙，8日內售出超過460伙，套現逾40億元。發展商乘勢加推5號價單共149伙，折實平均呎價22,808元，有部分單位輕微加價2%至3%。 新地副董事總經理雷霆形容「天璽．天」銷情「勢不可擋」，認為減息周期開始，中央大力支持提振經濟，樓市於第四季復甦步伐有望加快。有見向隅客比起首輪開售時更多，故決定加推單位應市。

BLUE COAST II傳收逾4000票 超額近16倍 長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」加推2號價單共108伙，包括54伙兩房及54伙三房，扣除最高14%折扣後，折實價926.3萬至1,933.9萬，折實呎價19,099至24,762元，折實平均呎價21,876元。新價單個別單位輕微提價1%至2%。市傳該盤收逾4,000票，以兩張價單共236伙計，超額認購近16倍。