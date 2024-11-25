市區樓一房租務暢旺！利奧坊．曉岸業主入市3個月即享4.5厘回報｜二手樓租賃

租賃市場需求持續，市區樓一房單位連錄成交個案。其中大角咀利奧坊．曉岸業主入市僅3個月即成功租出單位，呎租高見67元水平，租金回報率達4.5厘。 中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，利奧坊．曉岸1座高層J室，實用面積約249方呎，一房間隔。單位坐向北方，外望開揚都市景，最新以1.68萬元租出，呎租高達67.5元。 黃家全透露，上址業主於今年8月以445萬元購入上址，入市短短3個月即成功租出單位，現享4.5厘回報，回報豐厚。

內地客 2.8 萬承租灣仔囍匯 中原地產灣仔尚翹峰分行副分區營業經理周世康稱，租賃持續平穩，灣仔囍匯本月暫錄逾10宗成交。其中最新錄得2期2座低層J室，實用面積約532方呎，一房間隔，露台向東南。月租叫價3萬元，最終以2.8萬元租出，呎租約52.6元。