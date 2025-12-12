市區豪宅大單位需求持續 128 WATERLOO加推全新高層相連4房3套單位應市

市場對市區豪宅大單位需求持續，而九龍塘區作為傳統豪宅及書香地段，素來備受城中名人或富豪青睞。由萊蒙國際（03688）與俊和合作發展、坐落於何文田窩打老道傳統豪宅地段的「128 WATERLOO」，自開放20樓G及H相連單位後，市場反應熱烈並迅速售罄。為延續佳績及回應市場需求，發展商再度出擊，重新規劃19樓G及H室並打通成4房3套相連單位，有望再創項目成交新高。 19樓G及H室｜4房3套連儲物房｜實用面積：1,792平方呎｜樓高約3.3米

坐擁180度永久獅子山景觀 交樓標準全面升級 發展商是次加推19樓G及H相連單位，設計合法合規，同屬4房3套連儲物房格局。因應九龍塘住宅建築高度限制，項目除A至C室單位外，全盤D至H室單位均可180度飽覽獅子山山巒，前臨傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School），屬永久景觀。

項目設計團隊特別優化單位室內燈光設計與佈局，交樓標準全面升級。其中，客廳天花以假天花結合射燈方式設計，盡顯單位高樓底優勢，進一步提升整個單位的空間感。將H單位原睡房與客廳合併後，巨型客飯廳面積合共約560尺，單是客廳已有約310尺，擺放7至8人大沙發後，仍然有足夠空間可在靠窗位置擺放按摩椅或劃作休閒區，外望九龍塘全景及獅子山景觀，非常寫意。

主臥設假天花裝飾 半透明玻璃趟門增加套廁採光 單位主人睡房同樣由G室改動而成，面積約232尺，特設假天花及射燈設計。值得留意的是，主套廁加入不少貼心設計，包括採用乾濕分離、設雙水龍頭、鏡櫃設紙巾架及吹風筒架、淋浴間特設蒸汽機、備有毛巾架及地暖系統等，不但令動線更流暢，有利於提升家座生活機能。主套廁使用半透明鋼化玻璃趟門，盡顯時尚氣派之餘，更可增加空間採光及通透感。

明火梗廚貼心改造櫥櫃組合 交樓標準配備各款名廠家電 單位拆除原有儲物室，擴大梗廚面積至近140尺。廚房門及部分廚櫃門特意更換成透明玻璃，視覺上空間感更闊。廚房交樓標準配備各款名廠家電，包括嵌入式雙門雪櫃、明火煮食爐、嵌入式焗爐、咖啡機、洗碗碟機及酒櫃等。考慮到大家庭需要一定的儲物及收納空間，發展商亦貼心改造櫥櫃組合，如在轉角位安裝拉籃、嵌入式蒸焗爐及咖啡機旁的窄縫位置改裝成側拉式置物櫃等，而下方廚櫃亦增設4個內置回收桶，為垃圾分類及廚餘作好準備。

全盤單位預設智能家居系統 燈光冷氣一鍵操控 128 WATERLOO亦為每個單位引進智能家居系統，打造全方位智能生活體驗。住戶可透過玄關平板或手機App，一鍵操控全屋燈光、冷氣及窗簾等，並即時掌握室內空氣質素。2間套廁更配備智能鏡，不僅能同步控制家居設備，還可接收最新資訊及享受影音娛樂，讓生活更便利。

項目全數單位同時配置獨立鮮風系統及日本大金VRV變頻空調，確保空氣流通與潔淨。多層過濾技術有效阻隔污染物，減少灰塵及塵蟎等致敏原，為住戶營造健康舒適的居住環境。