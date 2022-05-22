市區重建｜市建局：未來6項重建涉300億開支 數年後或出現負現金流

市區重建局行政總監韋志成今日（22日）在網誌表示，市建局在過去一年涉7個重建項目招標後，合共約收取200億元前期款項，連同原有約100億元的現金儲備，市建局在2021/2022年度結束時之現金儲備達到約300億元，是市建局的「收成期」。不過，市建局在未來5年需要應付6個項目的龐大收購開支，韋志成指，合計的收購及補償支出預計接近300億元，意味完成收購後，市建局現時約300億元的現金儲備，屆時將差不多悉數用於收購重建項目上，並難以維持足夠的現金儲備，來應付日常業務運作。

韋志成： 重建項目收購及建造費高昂 至於市建局今個年度計劃開展的重建項目涉3至4個，韋志成表示，當中包括兩個重建範圍合共涵蓋約200幢舊樓，總共涉及收購超過1,500個住宅單位業權，以及200間地舖的大型重建計劃，亦將如期在兩至三年後進入收購周期的高峰。若數年後沒有可作招標的項目為市建局帶來前期款項的現金收入，市建局將出現負現金流情況，最高可逾150億元。韋志成又稱，重建項目的收購和建造費用高昂，資金「回籠」慢，市建局必須做好規劃儲備、項目儲備、財務儲備，以至法規檢視等不同工作，才有足夠資源和能力為未來的舊區更新做好準備。而市建局將應用「融合策略」，透過整合重建、復修、保育及活化，來處理樓宇老化失修問題，更會解決地區基建和社區設施過時、交通及環境衛生等問題，將無可避免進一步加重市建局的財政負擔。