市區3盤共收8950票 財案後一手熱鬧 逾730伙推售 近5個月來最旺

一手市場氣氛熱鬧，發展商提前在《財政預算案》出爐前大舉推盤。據本報統計，由今日起至周日，一連三日有逾730伙新盤單位公開發售，規模為去年10月、即近5個月以來最多，市場承接力大受考驗。當中3個市區新盤收票反應理想，截至昨日共收約8,950個認購登記。

恒基地產(012)旗下兩個市區新盤分途出擊，其中長沙灣「Belgravia Place」第2期先打頭陣，今日首輪發售148伙，扣除最高10%折扣，折實價408.78萬元起，折實呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民透露，項目累收逾1,850票，超額認購逾11倍。他相信，項目首輪很大機會「一Q清袋」，部署加推及展開新一輪銷售，單位有約3%至5%加價空間。