市區3盤共收8950票 財案後一手熱鬧 逾730伙推售 近5個月來最旺

一手市場氣氛熱鬧，發展商提前在《財政預算案》出爐前大舉推盤。據本報統計，由今日起至周日，一連三日有逾730伙新盤單位公開發售，規模為去年10月、即近5個月以來最多，市場承接力大受考驗。當中3個市區新盤收票反應理想，截至昨日共收約8,950個認購登記。
恒基地產(012)旗下兩個市區新盤分途出擊，其中長沙灣「Belgravia Place」第2期先打頭陣，今日首輪發售148伙，扣除最高10%折扣，折實價408.78萬元起，折實呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民透露，項目累收逾1,850票，超額認購逾11倍。他相信，項目首輪很大機會「一Q清袋」，部署加推及展開新一輪銷售，單位有約3%至5%加價空間。
同系九龍城「南首」將於明日首輪發售181伙，昨日截收約6,000票，超額認購逾32倍。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，「南首」首輪推售120伙一房及61伙兩房，扣除最高8%折扣後，折實價409.95萬元起，折實呎價15,591元起。
港島區有兩盤應市，宏安地產(1243)鴨脷洲現樓新盤「Coasto」明日價單開賣60伙，昨日截收1,100票，超額認購逾17倍。執行董事程德韻說，首輪入場單位為3樓E室一房，實用面積253方呎，折實價381.6萬元。該盤有6伙一房折實價屬400萬元以下，可受惠最新「百元印花稅」。
長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期「Blue Coast II」明日以先到先得形式發售97伙，折實價922.3萬元起，折實呎價19,881元起，折實平均呎價約22,282元。
朗天峰次輪36伙折實價4球有找
另一戰場元朗有兩盤交鋒，嘉里建設(683)旗下「朗天峰」明日次輪推售121伙，扣減所有折扣及現金回贈後，折實價347.2萬元起，折實呎價11,210元起，折實平均呎價12,927元。當中有36伙折實價低於400萬元，全屬一房單位。至於泛海國際旗下「滙都I」同日發售125伙，折實價349.95萬元起，折實呎價9,388元起，當中1伙折實價400萬元以下，為一房連平台單位。