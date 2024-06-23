市場乏利好消息 中原十大屋苑本周末僅4宗成交 按周再跌兩成｜樓市走勢

近期二手交投低迷，中原地產十大屋苑本周末僅錄得4宗成交，按周下跌兩成，連跌兩周，重返5周前低位，當中7個屋苑「捧蛋」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場。以低價作招徠的屯門NOVO LAND 3B期過去周六首輪開售，銷情火熱，顯示平盤具承接力，相信短期內一手繼續主導樓市，二手交投低位徘徊。

太古城本月呎價約 1.44 萬 十大屋苑中，港島區太古城及海怡半島本周末各錄得一宗成交。中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，該宗太古城成交單位為燕宮閣高層F室，實用面積716方呎，採三房間隔，以988萬元沽出，實用平均呎價13,799元。原業主於1998年1月以585萬元買入單位，持貨逾26年，帳面獲利403萬元，單位升值69%。另外，太古城6月暫錄得19宗成交，平均實用呎價約14,450元。

海怡半島三房「樓王」 平價沽 中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末亦僅錄得一宗成交，單位為9座高層E室，實用面積739方呎，屬套三房間隔，向東南享海景，屬樓王單位。單位之前高峰期樓價超過1,400萬元，原業主於去年9月1,380萬元放售，現累減300萬元，以1,080萬元沽出，平均實用呎價14,614元，屬平價成交。

美孚新邨按周多一宗 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得兩宗成交，較上周末增加一宗，平均實用呎價約10,005元。新成交包括百老匯街61號中層B室，實用面積511方呎，屬兩房間隔，開價560萬元，減價10萬元後以550萬元沽出，實用呎價10,763元。原業主於2004年9月以173.8萬元買入單位，持貨近20年，帳面賺376.2萬元或升值2.2倍。

嘉湖山莊本周末「捧蛋」 至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屯門焦點新盤NOVO LAND 3B期於過去周六正式開賣，由於價錢便宜，搶去大量購買力，導致二手屋苑交投受壓，本周末嘉湖山莊未有錄得成交。