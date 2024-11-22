市場估值逾3.2億 東涌東站1期收33份意向

港鐵表示，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，並將盡快落實有關招標安排。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝向傳媒稱，雖然目前市況仍處於整固階段，但今日招收意向的項目需要到3至4年後才開售，相信屆時市況會不一樣。他認為，東涌東作為未來香港一個重要社區，相信業界會支持項目。

曾於去年流標「拆細」重推的港鐵(066)東涌東站第1期項目昨截收發展意向書，共接獲33份，較去年多1份。據報新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、華懋集團、遠東發展(035)等確認有遞交。港鐵相信，招標內容經檢討後可提升吸引力。

鄧智輝指，整個東涌東站發展項目分為7至8期，是次截收意向的第1期將提供2幢住宅大樓涉及約600伙。今期項目不包括商場部分，但日後整個東涌東站發展項目有商場連貫，港鐵正研究日後如何結合為一個大型商場以服務社區人口。

今期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎，較去年推出時約695,893方呎，規模大減逾半。