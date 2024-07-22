市場受落｜柏蔚森9日沽254伙 吸金逾17億

發展商表示，「柏蔚森」創近3年內連續9日跑道住宅區銷量最高新盤記錄，當中所有可售的海景三房一套已全數沽清。至於「柏蔚森」系列共錄得22組大手買家，即供買家佔整體約70%。據代理透露，現場買家人士多元化，不乏外籍買家。

發展商低價推盤，市場反應不俗，刺激購買力釋放。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」整個系列開售9日共賣出254伙，佔可售單位逾83%，套現逾17億元。

來自非洲剛果的買家Kiri Kiri(圖)購入1伙兩房單位作自住，認為價錢合理。他透露自己營運採礦公司，居住於非洲中部，附近有熱帶雨林，故特別鍾情項目的「森林浴」主題，而啟德區舊啟德機場歷史悠久，自己過去4年一直有留意該區，決定選此作香港居住地。

黃金海灣．意嵐提價加推108伙

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」上周六首輪推售188伙，即日全數沽清。發展商昨加推3號價單共108伙，包括60伙開放式、16伙一房、27伙兩房及5伙三房，實用面積204至653方呎。維持最高折扣12%，折實價222.6萬至776.3萬元，折實呎價8,768至14,051元，折實平均呎價約11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%。入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，折實售價222.6萬元，呎價約10,913元。

新價單部分單位定價明顯提升，以今次入場單位為例，對落一層、即5B座20樓H室，實用面積及間隔相若，於2號價單中折實價199.8萬元，即2伙單位售價現相差達11.4%。

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