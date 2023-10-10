市場展望｜戴德梁行：商廈租金料全年跌最多7% 一線街舖租金穩步上升

戴德梁行周二(10日)發表「2023年第三季香港房地產市場回顧及展望」，表示在環球經濟前境不明朗情況下，第三季續見企業縮減樓面或退租個案，令香港甲級寫字樓市場吸納情況繼續走軟。除中區以外，各區均錄得負吸納量，整體淨吸納量為負225,900方呎，年初迄今累計負646,800方呎。整體待租率因而被推至17.7%水平，促使甲廈租金繼續調整，按季錄得1.7%跌幅，年初迄今累跌5.5%，當中以港島東和九龍東等非核心區的跌幅較為顯著。 戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝稱，新租賃成交方面，本季度的新租面積較上季增長約40%，當中包括九龍東數宗備受市場矚目的巨型樓面成交，以及一些預租個案。

商廈待租率有機會攀升至 歷史新高 按行業的新租賃面積劃分，第三季度各行業比重相對平均，除了科技、媒體及電訊行業最為活躍外，消費品/製造業、銀行及金融業、公營機構和專業服務等行業的新租面積佔比均超過10%，反映不同行業的企業在租金調整下，紛紛抓緊機會進行樓面整合和升級搬遷活動。另一方面，從中區的新租賃面積可見，來自內地企業的新租賃需求佔比自通關以來明顯增長，佔中區首三季度新租賃面積約36%，較2022年全年17%佔比增長不少。期望中資企業能繼續為香港寫字樓租賃市場注入新動力，支持寫字樓市場逐步復甦。至於租金走勢，維持原先預測全年跌幅介乎5%至7%。 蕭亮輝指出，目前整體待租率為17.7%，隨著不少新供應落成，若經濟情況未見理想，待租率有機會攀升至約19%的歷史新高。

街舖空置率大致平穩 在旅客消費帶動下，本港零售市場氣氛繼續回暖，1月至8月零售業總銷貨額總計2,705億元，受去年低基數影響，按年錄得19.3%明顯升幅，並繼續以珠寶及鐘錶、服裝及配飾和藥物及化妝品等受旅客歡迎的類別升幅最為顯著，分別按年大升63.1%、46.7%和40.3%，但仍然與疫情前水平有一段差距。珠寶店、金舖和藥妝店繼續積極進駐核心區街舖，當中包括本地和內地品牌。 第三季街舖平均空置率大致穩定在9%水平，其中，尖沙咀區錄得兩宗大型租賃個案，空置率按季進一步下調1.2個百分點至11.9%，銅鑼灣和旺角分別維持在5.3%和10.9%，而中環則微升1.5個百分點至8.5%。隨著零售市道逐步改善，一線街舖租金繼續穩步上升，各區按季升1至2%左右，年初迄今升勢則以中環的9.1%最為強勁；而銅鑼灣及旺角亦升近7%或以上。另外，各區餐飲租金按季均錄得輕微升幅，介乎0.1%至0.4%不等。