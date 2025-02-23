市場憧憬新財案刺激經濟 中原十大屋苑本周末交投 創10周新高｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，較上星期上升33.3%，重返雙位數交投量之餘，更創近10周新高，零成交屋苑大幅減至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周三新一份財政預算案出爐，全民憧憬新財案有刺激經濟措施，交投氣氛造好。昨日元朗新盤即日沽清首輪250伙，增強買家入市信心，不論用家及投資者均出動鬥快搵筍盤，令一手、二手齊齊迎來「小陽春」，相信待新財案正式推出，後市發展方向明確下，交投會進一步造好。

康怡花園三房 未滿 7 年蝕 235 萬沽 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為Q座高層16室，實用面積616方呎，屬三房一廁間隔，座向東南望園景。單位最新於市場以約845萬元沽出，折合實用呎價13,718元。據悉，原業主於2018年6月以1,080萬元入市單位，持貨不足7年，現沽貨帳面需蝕235萬元離場。

海怡半島本周「破蛋」錄一宗 另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為33座中層B室，實用面積543方呎，採兩房一廁間隔，擁西北向海景致，最新以610萬元沽出，折合實用呎價11,234元。據悉，原業主於2009年6月以317萬元購入物業，現易手帳面獲利293萬元，單位15年多升值92%。

美孚新邨平均呎價回升 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄4宗成交，平均實用呎價回升至9,935元水平。該行連環促成屋苑2宗成交，其中一宗為5期蘭秀道9號高層B室，實用面積704方呎，屬三房一廁間隔，享西南園景，最新成交價830萬元，折合實用呎價11,790元。 新都城終止 4 個周末「捧蛋」局面 中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，新都城終止4個周末零成交局面，本周末成功錄得1宗交投，單位為1期1座高層F室，實用面積364方呎，採兩房間隔，望東北市景，最新以536萬元易手，平均實用呎價14,725元。據了解，原業主於1997年以334.8萬元購入單位，持貨28年，現沽貨帳面獲利201.2萬元或升值60%。

同區新盤熱賣 嘉湖山莊交投氣氛平平 至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，本周末有元朗焦點新盤首輪推售，凍結新界西大量購買力，區內二手交投明顯受壓。嘉湖山莊本周末僅錄1宗成交，全月暫錄12宗成交，交投氣氛平平。