市場焦點｜7新盤逾2500伙謀下月出擊

即將踏入6月，一手市場上多個新盤摩拳擦掌準備搶攻。據本報統計，最少有7個項目、共涉逾2,500伙，勢掀新一輪搶客戰。最新加入戰團有大鴻輝旗下西營盤德輔道西328號住宅項目，昨命名為「尚逸」，提供161伙，實用面積由189至650方呎，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房單位。

大鴻輝興業集團物業總監彭偉雄表示，正積極籌備「尚逸」售樓說明書及示範單位，由於屬舊地契項目，毋須取得預售樓花同意書，最快6月推售，定價會參考附近一手成交價，希望做到「貨如輪轉」；而項目預計關鍵日期為2025年第四季。