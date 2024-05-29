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地產
2024-05-29 04:30:11
日報

市場焦點｜7新盤逾2500伙謀下月出擊

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尚逸

彭偉雄(左)稱，尚逸定價會參考附近一手成交價；右為陳振輝。 (羅錦鴻攝)

即將踏入6月，一手市場上多個新盤摩拳擦掌準備搶攻。據本報統計，最少有7個項目、共涉逾2,500伙，勢掀新一輪搶客戰。最新加入戰團有大鴻輝旗下西營盤德輔道西328號住宅項目，昨命名為「尚逸」，提供161伙，實用面積由189至650方呎，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房單位。

大鴻輝興業集團物業總監彭偉雄表示，正積極籌備「尚逸」售樓說明書及示範單位，由於屬舊地契項目，毋須取得預售樓花同意書，最快6月推售，定價會參考附近一手成交價，希望做到「貨如輪轉」；而項目預計關鍵日期為2025年第四季。

大鴻輝業務策劃及發展經理陳振輝指，「尚逸」住宅樓層5樓起，單位戶型主打一房，佔89伙或全盤約55%；其次為開放式設38伙，兩房及三房各涉19伙及8伙，另提供7伙特色單位。
 

新盤

6月有機會推售全新盤

ONE WOOD ROAD首推12伙兩房招標

另一個港島單幢新盤、由盈信控股發展的灣仔現樓「ONE WOOD ROAD」於月中上載樓書後，昨突擊公布首份銷售安排，將於下月3日至19日，以每日招標及截標方式推售12伙，全屬兩房，實用面積均為460方呎。項目設42伙，實用面積460方呎起，兩房佔全盤約九成。

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屯門黃金海灣兩期獲批預售

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」，兩期共1,323伙已獲批預售，當中第1期「意嵐」涉692伙，最快6月上載樓書、公布價單及開售。此外，新鴻基地產(016)已預告下月推售屯門「NOVO LAND」第3B期，涉及約769伙。

恒基地產(012)紅磡大型重建項目MIDTOWN SOUTH新一期「THE HADDON」，料下周公布樓書，開放示範單位及開價，或6月開售。另外，新世界發展(017)今年頭炮項目、與遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森I」，涉及291伙，主打兩房，部署季內推出。

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