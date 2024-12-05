市場觀望減息結果 50指標屋苑上周買賣微增2% 港島藍籌屋苑表現兩極｜二手市況

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均有增長，新界區成交量則按周減少。其中港島區8個指標屋苑上周共錄14宗交投，較前周的11宗增加27%，當中藍籌屋苑太古城成交量由前周的4宗，增加1倍至上周的8宗；而康怡花園由上周的2宗，跌至「零成交」，海怡半島連續兩周捧蛋；至於南豐新村及藍灣半島期內分別錄得1宗及2宗交投，雙雙按周持平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，踏入十二月市場觀望氣氛濃厚，準買家端視本月中的美國議息結果，入市積極度暫時較為欠奉，二手交投重回膠著狀態。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(11月25日至12月1日)共錄88宗買賣個案，較前周(11月18日至11月24日)的86宗增加2%，為近九周次低。

陳海潮：年底將至 交投氣氛暫告平穩

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄37宗成交，較前周的35宗增加6%，當中淘大花園交投量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；海濱南岸錄得3宗買賣，按周增加2倍；新都城成交量由前周的2宗，增加1倍至上周的4宗；德福花園及港灣豪庭分別錄得2宗買賣，各自按周增加1倍；麗港城則錄得3宗交投，按周增幅有50%。

至於，新界區21個指標屋苑上周共錄37宗買賣，較前周的40宗減少8%，其中嘉湖山莊期內錄得3宗成交，按周減幅達63%；愉景新城交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；新港城、麗城花園、珀麗灣、錦繡花園及映灣園自錄1宗交投，按周分別減少50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少21%，當中九龍區及新界區各佔4個屋苑，港島區則佔3個。