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地產
2024-02-26 11:31:11

市場觀望財政預算案 周末新盤交投仍靜局 共錄21宗｜一手市況

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市場觀望財政預算案 周末新盤交投仍靜局 共錄21宗｜一手市況

一手市場於過去周末兩日(24及25日)共錄得約21宗成交，與前周的20宗表現相若。(資料圖片)

龍年一手市場未迎來大型新盤開售，加上《財政預算案》將於本周三(28)公布，市場多觀望後市，表現仍淡靜，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(2425)共錄得約21宗成交，與前周的20宗表現相若。恒基地產(012)旗下項目共沽6伙，包括紅磡「BAKER CIRCLEGREENWICH」售出2伙，成交單位涉26H室，一房間隔，實用面積256方呎，成交價463.86萬元，呎價約18,120元。另長沙灣「曉柏峰」錄2宗成交，包括A12A4室，開放式間隔，實用面積185方呎，以296.82萬元成交，呎價約16,044元。

市場觀望財政預算案 周末新盤交投仍靜局 共錄21宗｜一手市況

恒基地產(012)旗下項目共沽6伙，包括紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」售出2伙。(資料圖片)

維港1號單日2伙兩房

中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」周日(25)連沽2伙，合共套現約2,076.3萬元。成交單位為2B7G室，屬兩房間隔，實用面積536方呎，以1,041.3萬元成交，呎價約19,427元；另1伙為2B5G室，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,035萬成交，呎價約19,310元。

市場觀望財政預算案 周末新盤交投仍靜局 共錄21宗｜一手市況

「NOVO LAND」2A期周末兩日各售1伙。(資料圖片)

NOVO LAND本月套現逾6500

新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND2A期周末兩日各售1伙，包括第1B8H室，兩房間隔，實用面積412方呎，成交價600.46萬元，呎價約14,575元；另第1B3B室，兩房間隔，實用面積367方呎，成交價558.83萬元，呎價約15,227元。據成交紀錄冊顯示，該項目本月暫售10伙，套現約6,544.26萬元。

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