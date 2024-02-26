市場觀望財政預算案 周末新盤交投仍靜局 共錄21宗｜一手市況

龍年一手市場未迎來大型新盤開售，加上《財政預算案》將於本周三(28日)公布，市場多觀望後市，表現仍淡靜，綜合市場資訊，一手市場於過去周末兩日(24及25日)共錄得約21宗成交，與前周的20宗表現相若。恒基地產(012)旗下項目共沽6伙，包括紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」售出2伙，成交單位涉26樓H室，一房間隔，實用面積256方呎，成交價463.86萬元，呎價約18,120元。另長沙灣「曉柏峰」錄2宗成交，包括A座12樓A4室，開放式間隔，實用面積185方呎，以296.82萬元成交，呎價約16,044元。

維港 1 號單日 連 沽 2 伙兩房 中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」周日(25日)連沽2伙，合共套現約2,076.3萬元。成交單位為2B座7樓G室，屬兩房間隔，實用面積536方呎，以1,041.3萬元成交，呎價約19,427元；另1伙為2B座5樓G室，實用面積536方呎，屬兩房間隔，以1,035萬成交，呎價約19,310元。