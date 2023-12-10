市場購買力傾斜一手 中原：本周末十大屋苑僅2宗成交 8屋苑捧蛋

在新盤低價搶攻下，二手樓交投繼續受壓。中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，按周銳減66.7%，創11周新低，當中太古城及美孚新邨各錄1宗成交，其餘8個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續以低價策略推售，令購買力向新盤市場傾斜；而近日市場焦點落於以低價搶攻的新界區大型新盤，項目加推價價錢亦保持克制，吸走大量購買力，於過去周六次輪銷售即日沽出逾300伙，令本月一手市場成交增至730多宗，按月升約三成，預計短期內二手交投繼續受壓。

太古城低價盤主導 十大屋苑中，港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城本月錄得4宗成交，包括本周末1宗買賣，現時買家入市信心仍然不足，買賣以低價主導。而本周末成交單位為天山閣低層B室，實用面積689方呎，屬三房設計，以830萬元沽出，實用平均呎價12,046元。

美孚新邨兩房呎價僅 9 千 九龍區方面，中原地產西九龍美孚3期分行高級分行經理余考成表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌，該單位為蘭秀道19號中層B室，實用面積563方呎，屬兩房間隔，上月初放盤叫價650萬元，放盤一個多月，勁減140萬元或22%，以510萬元沽出，平均實用呎價9,059元。