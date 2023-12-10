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地產
2023-12-10 19:10:00

市場購買力傾斜一手 中原：本周末十大屋苑僅2宗成交 8屋苑捧蛋

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十大屋苑中，港島區太古城本月暫錄4宗成交，成交以低價盤主導。

十大屋苑中，港島區太古城本月暫錄4宗成交，成交以低價盤主導。

在新盤低價搶攻下，二手樓交投繼續受壓。中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，按周銳減66.7%，創11周新低，當中太古城及美孚新邨各錄1宗成交，其餘8個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續以低價策略推售，令購買力向新盤市場傾斜；而近日市場焦點落於以低價搶攻的新界區大型新盤，項目加推價價錢亦保持克制，吸走大量購買力，於過去周六次輪銷售即日沽出逾300伙，令本月一手市場成交增至730多宗，按月升約三成，預計短期內二手交投繼續受壓。

太古城低價盤主導

十大屋苑中，港島區方面，中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城本月錄得4宗成交，包括本周末1宗買賣，現時買家入市信心仍然不足，買賣以低價主導。而本周末成交單位為天山閣低層B室，實用面積689方呎，屬三房設計，以830萬元沽出，實用平均呎價12,046元。

美孚新邨兩房呎價僅9

九龍區方面，中原地產西九龍美孚3期分行高級分行經理余考成表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌，該單位為蘭秀道19號中層B室，實用面積563方呎，屬兩房間隔，上月初放盤叫價650萬元，放盤一個多月，勁減140萬元或22%，以510萬元沽出，平均實用呎價9,059元。

美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌。

美孚新邨本周末錄得1宗成交，按周無升跌。

沙田第一城本月暫僅錄1宗成交

至於新界區，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城自本月首天錄得1宗成交後，至今仍未有新成交，全因新盤市場持續平價搶客，屋苑業主減幅相對有限，購買力流向一手，導致二手交投冰封。

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沙田第一城本月首天錄得1宗買賣成交後，至今未有再錄成交。

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