市建局九龍城啟德道/沙浦道項目邀30間發展商入標 市場估值18億至26億

市區重建局周一(12日)起邀請30間發展商及財團入標競投合作發展九龍城啟德道/沙浦道發展項目，截標日期為下月20日中午12時。綜合市場資訊，項目估值由約18億至25.7億元，每方呎樓面地價介乎約3,500至5,000元。

上述項目於今年7月中截收30份意向書，有份遞交發展商或財團包括長江實業集團(1113)、華懋集團、中國海外(688)、英皇國際(163)、帝國集團、鷹君(041)、保利置業(119)等。

然而，該項目於去年10月份曾接獲31份意向書。市建局表示，經考慮多項因素，決定將項目於今年第三季才進行招標，並在此期間優化項目篩選合資格發展商的準則。由於自去年10月至今已相距一段時間，因此再次邀請有興趣參與的合作發展商就項目遞交意向書。