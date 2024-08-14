市建局九龍城啟德道/沙浦道項目邀30間發展商入標 市場估值18億至26億

市區重建局周一(12日)起邀請30間發展商及財團入標競投合作發展九龍城啟德道/沙浦道發展項目，截標日期為下月20日中午12時。綜合市場資訊，項目估值由約18億至25.7億元，每方呎樓面地價介乎約3,500至5,000元。
上述項目於今年7月中截收30份意向書，有份遞交發展商或財團包括長江實業集團(1113)、華懋集團、中國海外(688)、英皇國際(163)、帝國集團、鷹君(041)、保利置業(119)等。
然而，該項目於去年10月份曾接獲31份意向書。市建局表示，經考慮多項因素，決定將項目於今年第三季才進行招標，並在此期間優化項目篩選合資格發展商的準則。由於自去年10月至今已相距一段時間，因此再次邀請有興趣參與的合作發展商就項目遞交意向書。
可建總樓面面積逾51萬呎
九龍城啟德道/沙浦道發展項目於2019年2月開展，並於2020年9月29日獲行政長官會同行政會議核准。項目地盤面積約57,124方呎，可發展的總樓面面積上限約51.41萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的總樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。
項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要活力對接點。項目內面積約10,764方呎的多層地下廣場及零售店舖設施，會透過一條橫跨太子道東的政府行人隧道連結到啟德新發展區未來的地下購物街。項目亦會提供約300個公眾停車位，期望能解決區內車位不足的問題之餘，亦能帶動商業部分的人流。
此外，項目毗鄰另一個市建局已獲行政長官會同行政會議核准的衙前圍道/賈炳達道發展項目，這兩個項目將一起構建成一個結合休憩空間及商業設施的門戶廣場，與啟德新發展區對接，提升新舊兩區的連接性及行人暢達性，成為未來地區聚腳點。