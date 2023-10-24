市建局啟德道/沙浦道項目接獲31份意向書 華懋、中海外、英皇等參與

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目今日(24日)中午12時截收發展意向書，合共接獲31份。該局指，由董事會設立的遴選小組，將按收到的意向書文件，評審相關發展商及財團發展項目的經驗及能力，以篩選符合資格的發展商及財團。市建局將邀請入圍的發展商及財團，根據董事會早前批准的主要招標條款，就項目提交合作發展標書。

啟德道/沙浦道發展項目地盤面積約57,124方呎，可發展的總樓面面積上限約51.41萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的總樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。

該項目是將九龍城舊區與啟德發展區連接的重要節點，作為實現以「規劃主導」和「融合策略」推行市區更新的關鍵組成部份。為此，市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約10,764方呎的分層地下廣場，當中設有各類零售店舖，並連接一條新建的行人隧道至啟德發展區的地下購物街。此外，這地下廣場亦將整合市建局另一個衙前圍道/賈炳達道發展項目的部分範圍，以形成一個門戶廣場。項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。

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