市建局啟德道/沙浦道項目 相隔8個月重招意向 估值約21億｜住宅供應

去年10月市區重建局曾為九龍城啟德道/沙浦道發展項目招收發展意向書，相隔約8個月，該局今日(27日)公布，將於明日(28日)起再次邀請發展商及財團提交合作發展意向書，將於下月12日中午12時截止。
市建局表示，經考慮多項因素，決定將項目於今年第三季才進行招標，並在此期間優化項目篩選合資格發展商的準則。項目於去年10月接獲31份意向書，據悉包括華懋集團、中國海外發展(688)、鷹君集團(041)、資本策略(497)、英皇國際(163)等發展商及財團有份遞交。
啟德道/沙浦道發展項目地盤面積約57,124方呎，可發展的總樓面面積上限約51.41萬方呎，預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的總樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚向傳媒表示，項目估值約21.6億元，每方呎樓面地價約4,200元，又認為以目前市況，不排除入標價低過當局收購的成本價。
該項目是連接九龍城舊區與啟德新發展區的重要節點，市建局將重新規劃及重整道路網路和城市肌理，以興建一個面積約1,000方米的地下廣場，當中設有零售店舖，並連接一條由政府負責興建的行人隧道至啟德新發展區未來的地下購物街。此外，地下廣場的地面空間亦將結合毗鄰市建局另一個已獲行政長官會同行政會議核准的衙前圍道／賈炳達道發展項目的部分範圍，構建成為結合休憩空間及商業設施的門戶廣場，與啟德新發展區對接，提升新舊兩區的連接性及行人暢達性，成為未來地區聚腳點。
另外，該項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位，期望能解決區內車位不足的問題之餘，亦能帶動商業部分的人流。成功取得項目的發展商或財團，須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統等的要求，興建新發展項目。