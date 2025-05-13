市建局旺角山東街項目接獲6份標書 長實、華懋、嘉華到場入標

市區重建局今年首個招標項目、旺角山東街/地士道街項目今日(13日)中午12時截標，最終接獲6份標書。

據現場消息指，長江實業集團(1113)、華懋集團、嘉華國際(173)、中國海外(688)等均有代表到場入標。市建局指，董事會設立的招標遴選小組，將詳細考慮及審議接獲的標書，並向董事會提交建議；董事會將就批出項目合作發展合約作決定。

上述項目在今年3月份接獲28份意向書，地盤面積約2.66萬方呎，可發展的總樓面面積上限約16.09萬方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5，即約15.19萬方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。此外，項目將提供約3.06萬方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算在總樓面面積之內。