市建局旺角山東街項目接獲6份標書 長實、華懋、嘉華到場入標

市區重建局今年首個招標項目、旺角山東街/地士道街項目今日(13日)中午12時截標，最終接獲6份標書。
據現場消息指，長江實業集團(1113)、華懋集團、嘉華國際(173)、中國海外(688)等均有代表到場入標。市建局指，董事會設立的招標遴選小組，將詳細考慮及審議接獲的標書，並向董事會提交建議；董事會將就批出項目合作發展合約作決定。
上述項目在今年3月份接獲28份意向書，地盤面積約2.66萬方呎，可發展的總樓面面積上限約16.09萬方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5，即約15.19萬方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。此外，項目將提供約3.06萬方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算在總樓面面積之內。
市場對項目估值約6.4億至9.3億元，每方呎樓面地價介乎約4,000至5,800元。該局早前優化招標條款，包括除將分紅比率降低至固定兩成，亦放寬容許獲邀發展商與無獲邀財團合資競投。項目範圍內將重置部分地士道街休憩花園，以優化現時休憩花園的布局。至於項目範圍外的花園部分，市建局已於2024年年底開展活化工程，並待項目內重置花園的工程完成後，將整個地士道街休憩花園交還康樂及文化事務署管理及維修。