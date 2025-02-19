市建局旺角山東街/地士道街項目 周四起招收發展意向書 料提供380伙

市區重建局公布，將於明日(20日)就九龍山東街／地士道街發展計劃，邀請發展商及財團提交合作發展意向書。有興趣的發展商及財團須將已填妥及簽署的意向書回覆表格，連同所需資料於今年3月6日中午12時前交回市建局。
由市建局董事會設立的遴選小組，將評審已提交意向書的發展商及財團的經驗及財務能力，以篩選符合資格的發展商及財團。市建局將於稍後邀請入圍的發展商及財團，根據董事會早前批准的主要招標條款，就項目提交合作發展標書。
市建局於今年1月以上述項目作為試點，推出「項目發展促進服務」，在展開招標程序前，提供一個平台介紹項目的特點及背景資料，讓有興趣的發展商有更多時間了解，他們亦可按個別需要透過平台表達對項目的意見；市建局早前已收集不少發展商的意見並進行分析。
住宅地積比率上限放寬至8.5
是次項目地盤面積約2.66萬方呎，可發展的總樓面面積上限約16.09萬方呎。市建局為了讓項目有更高的設計彈性，應用旺角分區計劃大綱圖內「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，在不超過現時總樓面面積下，將住宅地積比率上限由7.5放寬至8.5，即約15.19萬方呎的住宅樓面面積，預計可提供約380個住宅單位。此外，項目將提供約3.06萬方呎的樓面面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算在總樓面面積之內。
項目範圍內將重置部分地士道街休憩花園，以優化現時休憩花園的布局。至於項目範圍外的花園部分，市建局已於2024年年底開展活化工程，並待項目內重置花園的工程完成後，將整個地士道街休憩花園交還康樂及文化事務署管理及維修。