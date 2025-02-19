市建局旺角山東街/地士道街項目 周四起招收發展意向書 料提供380伙

市區重建局公布，將於明日(20日)就九龍山東街／地士道街發展計劃，邀請發展商及財團提交合作發展意向書。有興趣的發展商及財團須將已填妥及簽署的意向書回覆表格，連同所需資料於今年3月6日中午12時前交回市建局。

由市建局董事會設立的遴選小組，將評審已提交意向書的發展商及財團的經驗及財務能力，以篩選符合資格的發展商及財團。市建局將於稍後邀請入圍的發展商及財團，根據董事會早前批准的主要招標條款，就項目提交合作發展標書。