市建局標售ONE SOHO基座商場連一籃子車位 市場料成交價約4億

旺角入伙新盤ONE SOHO的基座商場及一籃子車位，由市建局全資擁有，近日公開招標出售，市場人士預期成交價約4億港元。

位於旺角山東街32B號的ONE SOHO，仲量聯行及世邦魏理仕獲市建局委託為聯合獨家代理，以公開招標形式出售項目的3層基座商場、11個商業停車位及2個商業電單車停車位，截標日期為今年11月15日(周三)中午12時正，市場人士預期成交價約4億港元。

上述ONE SOHO標售項目由市建局全資擁有，其中商場總建築面積約22,449方呎，商舖分佈於商場地下、一樓及地庫一層，可提供最少14個面積介乎218至2,263方呎商舖，而於ONE SOHO地庫一層設有商業上落貨區及3個商業上落貨停車位。至於11個商業停車位及2個商業電單車停車位，則位於地庫二層。此外，商場地下及一樓每層樓高約5米、地庫一層樓高約4.48米，空間感十足。值得一提是，上述地庫一層商業上落貨區及3個商業上落貨停車位，不構成本物業的一部分。

仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，ONE SOHO基座商場為近年核心市區優質的商舖物業，由於近年民生商舖及商場出售貨源較多，反之核心區供應極少，今次出售機會實為罕有，預期是次招標將吸引各類型投資者競投。該基座商場設計綠化時尚，採光充足；另外11個商業私家車停車位更設有充電設備，配合電動車普及化的需求。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰指出，ONE SOHO基座商場可為區內供應逾2.2萬方呎全新商舖樓面，而旺角核心地段已有多年未有全新住宅基座商場物業出售，相信是次招標將吸引投資者或用家注目。

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