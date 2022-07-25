市建局｜土瓜灣榮光街/崇安街項目明起收意向書 估值逾31億

中標財團須以「小區發展」模式設計重建

市建局指，成功取得上述項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。而該局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋上述項目在內、合共8個相連的發展項目，而8個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，以發揮協同效應。