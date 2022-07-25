市建局｜土瓜灣榮光街/崇安街項目明起收意向書 估值逾31億

市建局公布，將於明日(26日)就土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書，並於8月9日(周二)中午12時截收意向書，市場估計上述項目估值約31至35億元。
重建後料約有560伙中小型住宅
資料顯示，上述項目早於2018年6月展開收購工作，重建項目涉及36個街號及逾300個業權，而受影響住戶及商戶約有550個；項目地盤面積為30,957方呎，完成重建後預計可提供最高總樓面面積278,615方呎；巿建局預計上述項目在8至10年後完成重建，屆時可提供約560個中小型住宅單位，並與區內其他重建項目構成小社區。
中標財團須以「小區發展」模式設計重建
市建局指，成功取得上述項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。而該局以「小區發展」模式，在九龍城土瓜灣小區開展涵蓋上述項目在內、合共8個相連的發展項目，而8個項目將在不同時間批出合作發展合約予發展商，但各個項目之間將透過「總體設計要求」所訂立的標準，以發揮協同效應。