市況低迷｜二手蝕讓愈演愈烈

樓價跌勢未止，小業主擔心遲賣蝕更多加快沽貨，令二手蝕讓情況愈演愈烈。綜合市場資訊，本月首5日已出現多宗矚目蝕讓個案，當中帳面損失最高達817萬元。

利嘉閣潘立信稱，紅磡昇御門1座中層A室四房，實用面積1,570方呎，獲外區換樓客以2,250萬元連車位承接，呎價14,331元。原業主於2012年以約3,067.41萬元購入單位，持貨11年帳面蝕817.41萬元或26.6%離場。

一手業主忍痛止蝕

近年入市的一手業主紛紛忍痛止蝕離場。市傳何文田皓畋3座中層F室三房，實用面積689方呎，以1,270萬元售出，呎價18,433元。原業主於2018年1月以約1,691萬元一手購入單位，現轉售帳面貶值421萬元或24.9%。

中原王勤學指，元朗區9月暫錄8宗成交，當中6宗屬蝕讓或低價成交。PARK YOHO Genova 16B座頂層特色戶，實用面積1,008方呎，三房連平台及天台，單位以1,380萬元沽出，呎價13,690元。原業主於2017年以1,701.8萬元一手買入單位，現轉手帳面蒸發321.8萬元或18.9%。

世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，入伙3年的北角維港頌6座高層A室三房，實用面積約873方呎，以2,480萬元易手，呎價28,408元。原業主於2017年6月以2,711萬元一手入市，持貨6年，現轉售帳面跌價231萬元或8.5%。

中原胡耀祖稱，馬鞍山星漣海錄9月首宗買賣，2B座低層F室三房套，實用面積765方呎，以1,016萬元易手，呎價13,281元。原業主於2017年以1,153萬元一手入市，持貨約6年，現轉手帳面貶值137萬元或11.9%。

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