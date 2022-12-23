市況低迷｜二手蝕讓成風 上月爆257宗 12年來單月新高

樓市前景未明，加上受連環加息及新冠肺炎疫情升溫等負面因素，放盤業主心態轉弱，均願意擴大議價空間促成交易，令近日二手市場蝕讓個案蔚然成風。據利嘉閣地產統計，11月全港1,525宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，蝕讓個案達257宗，為過去12年以來的單月新高；而相關佔比高達16.9%，屬逾13年的按月新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續回落，上月下旬市況淡靜，新盤推售反應一般，二手同告冷清，令較多業主急於出貨，當中不乏持貨年期較短，故明顯拉低獲利比率及賺幅。數據顯示，上月帳面獲利個案共1,252宗，佔比82.1%，按月挫5.5個百分點，連跌7個月，為2009年8月以來新低。每宗私宅轉手個案平均賺幅只達45.1%，較10月的57.9%，大跌12.8個百分點，為近11年新低。

至於帳面錄得虧損成交個案增至257宗，佔整體二手私宅買賣比例按月急升5.3個百分點，至16.9%，為自2009年8月以來、逾13年的按月新高，並連續兩個月衝破一成水平。平手成交個案有16宗，佔比增至1%；有125宗或約8.2%屬獲利少於10%的成交個案。