市況低迷｜二手蝕讓成風 上月爆257宗 12年來單月新高

樓市前景未明，加上受連環加息及新冠肺炎疫情升溫等負面因素，放盤業主心態轉弱，均願意擴大議價空間促成交易，令近日二手市場蝕讓個案蔚然成風。據利嘉閣地產統計，11月全港1,525宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，蝕讓個案達257宗，為過去12年以來的單月新高；而相關佔比高達16.9%，屬逾13年的按月新高。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續回落，上月下旬市況淡靜，新盤推售反應一般，二手同告冷清，令較多業主急於出貨，當中不乏持貨年期較短，故明顯拉低獲利比率及賺幅。數據顯示，上月帳面獲利個案共1,252宗，佔比82.1%，按月挫5.5個百分點，連跌7個月，為2009年8月以來新低。每宗私宅轉手個案平均賺幅只達45.1%，較10月的57.9%，大跌12.8個百分點，為近11年新低。
至於帳面錄得虧損成交個案增至257宗，佔整體二手私宅買賣比例按月急升5.3個百分點，至16.9%，為自2009年8月以來、逾13年的按月新高，並連續兩個月衝破一成水平。平手成交個案有16宗，佔比增至1%；有125宗或約8.2%屬獲利少於10%的成交個案。
百分百獲利屋苑不再現
環顧上月10個獲利登記最多的屋苑，當中不再有百分百獲利的屋苑，獲利成功比率最高屋苑為嘉湖山莊，達90%；其次為將軍澳中心的88%。此10個屋苑中每宗平均賺幅介乎17.1%至89.7%，當中嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑；而賺幅最低為樓齡較新的日出康城，平均每宗只賺約17.1%，次低者為愉景灣的25.1%。
按區域劃分，新界區表現最佳，以84%壓過港島成為獲利成功比率最高分區，惟按月仍跌3個百分點；其次為港島區，報79.9%，按月降8.2個百分點；九龍區表現遜色，只錄得79.3%，按月大減9.6個百分點。
本月蝕讓比例增至17.4%
展望後市，蝕讓情況恐會持續。陳海潮指出，本月截至上周五為止，上半月二手私宅轉手獲利比率進一步回落至81.8%的水平，當中損手比例更增至17.4%。他稱，目前息口仍然趨升，中港通關消息有待落實，即使通關亦難以令樓價即時反彈，因此預計明年首季樓市表現仍會受壓，須待通關效應出現後，市況才逐漸回暖。
蔚藍灣畔三房持貨4年輸「1球」
鄰近港鐵坑口站蔚藍灣畔，新近錄得一宗蝕讓成交個案。利嘉閣黃金欽表示，屋苑1座中層F室，實用面積652方呎，三房間隔，坐向西北。原叫價1,130萬元，累減206.5萬元，至923.5萬元易手，呎價約14,164元。原業主2018年以約970萬元入市，持貨4年，帳面損手46.5萬元或約4.8%，計及使費料實蝕約101萬元離場。