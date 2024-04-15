布吉悅柳居推38間兩房公寓 725萬元入場(有圖)｜海外地產

集團指，業主可以把公寓納入簡約別緻的布吉悅柳酒店一部分，並使用酒店的設施，包括悅柳品牌的一系列標誌性康體養生配套設施。公寓擁有叢林泳池和倒影池等流動水景，還設有養生和水療區。先進的水療區是一大亮點，裡面設有冷水和熱水浴池、淋浴體驗艙、蒸氣房和桑拿、冰泉、雨霧步道和水療室。

位於布吉島中西部海岸的布吉樂古浪綜合度假村、悅榕集團旗下悅柳居最新推出38間兩房公寓，以及帶私人屋頂泳池的頂層公寓，公寓單位售價由3,400萬泰銖(約725萬港元)起。

悅柳居以純潔優雅的冬季花卉命名，是一個「極簡主義天堂」，將室內外生活完美融合。弧形露台環繞着住宅，可欣賞海景。從起居室、用餐區到臥室都對戶外全景開放，俯瞰海灘。室內裝飾舒適宜人，擁有溫暖的質感和自然色調，將天然有機的形式與簡約現代的表達方式融爲一體，與鬱鬱蔥蔥的綠色植物互相映襯。

布吉樂古浪悅柳居距離布吉國際機場僅30分鐘車程，打造全方位生活方式，包括18洞高爾夫球場、卓越的餐飲選擇、豪華水療中心、購物和健康設施，所有這些都通過免費專車和接駁船互相連接。

此外，業主還可通過品牌旗下的標誌性業主計劃榕源會享受專屬禮遇、折扣和獎勵，亦可通過榕源會到訪悅榕集團全球地產網絡，包括希臘克基拉島悅榕莊、沙地阿拉伯阿爾烏拉悅榕莊、馬爾代夫悅榕莊、和中國徽州古城黃山悅榕莊等。另物業由布吉悅柳酒店管理的業主可以使用部分年度權利在悅榕集團參與計劃的任何優選目的地兌換免費住宿，包括布吉島及其他地區。

悅榕集團在全球20多個國家擁有70間酒店和度假村，超過60個水療中心和藝品閣，以及14個住宅等多元化產業版圖。包括旗艦品牌悅榕莊以內的12個各具特色的品牌均已加入集團忠誠度計劃。