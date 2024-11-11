帝后華庭兩房雅裝開揚戶 每日窗邊歎晨光早餐｜有樓睇

一日之計在於晨，如能在早上安坐家中吃一頓美味早餐，就是當天的最佳啟動！鄰近港鐵西營盤站的帝后華庭，現有一伙中層雅裝兩房戶放盤，單位雖然只望樓景，惟樓與樓之間具有距離，加上陽光可從大廳的窗戶灑進室內，只需在窗台放上和式小桌和坐椅，即時變身溫馨舒服的用餐角落。

屬重建項目 由 3 座住宅組成 屬重建項目的帝后華庭，入伙至今有21年，共有3座住宅大廈組成，提供1,148伙單位，實用面積由最細322方呎至最大634方呎不等，間隔涵蓋一至三房。屋苑雖沒有住客會所，但設有平台花園及兒童遊樂場等基本康樂設施，基座則有停車場及少量商舖。交通方面，帝后華庭距離港鐵西營盤站約5分鐘步程，而皇后大道西及德輔道西一帶亦有多條巴士、小巴路線及電車，穿梭港九新界各區，日常出入及購物均便利。

裝修雅緻具品味 自用、放租皆宜 是次推介的放盤單位為帝后華庭2座中層J室，實用面積395方呎，間隔為兩房，廚房則為半開放式設計，現叫價750萬元，平均實用呎價18,987元，單位目前參考市值租金約為22,500元，料租金回報可逾3厘。單位座向西南，雖然景觀以樓景為主，但頗開揚，室內光線充足，加上間隔四正實用，裝修企理兼具品味，買入自用或長線收租皆適宜。

放盤單位資料 物業名稱：帝后華庭

地址：上環皇后街1號

發展商：市建局、新世界、長實

樓齡：21年

放盤單位：2座中層J室 (物業編號：LCA193)

叫價：750萬元 (參考市值租金約2.25萬元)

實用面積：395方呎 / @18,987元

間隔：兩房

VR睇樓：https://bit.ly/3YKG2gh

查詢電話：9250 8036 (中原地產西南區皇后大道西帝后華庭分行B組 謝先生)