帝灣居獲中原推復活節置業優惠 贈首3名買家旅遊禮券 總值93萬｜屯門新盤

由華業控股發展，中原地產獨家代理的屯門現樓新盤「帝灣居」，本月連環招標售出2伙。適逢復活節假期來臨，中原地產特別為該盤一手單位的買家呈獻「復活節置業優惠」，由即日起至本月30日，經中原購入「帝灣居」一手住宅單位的首3名買家，可獲贈「豪華旅遊禮券」，兩房單位買家可獲贈價值68,888元的旅遊禮券；三房買家可獲贈108,888元旅遊禮券；洋房買家可獲贈308,888元旅遊禮券，優惠總值可高達約93萬元。優惠先到先得，送完即止。

資金流入物業市場避險 料棄股換樓情況增加

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《財政預算案》後樓市隨即迎來小陽春，旺勢由一手蔓延至二手市場。最近股票市場十分波動，料貿易戰短期內難以解決，促使資金流入物業市場避險，預計棄股換樓情況將增加，加上聯儲局有可能提前減息，料買家入市意欲上升，相信第二季樓市將會更加暢旺。