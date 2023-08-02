平價租盤｜德福花園陰森租盤 400呎月租$8000 寫明「冇死過人同埋交吉，執一執住得。」

據中原地產數據顯示，本港物業市場已連續25個月出現「租旺過買賣」現象，上月更錄得逾3,000宗二手租務成交，創歷史新高。不過，市場亦有「超平租盤」出現，有網上帖文表示，一個約400方呎市區兩房單位，月租只需8,000元，你又敢唔敢入住呢？

有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」轉發一則帖文，原帖表示「$8000蚊租400呎，講明冇死過人同埋交吉，執一執就住得。」同時貼出數張相關租盤現況，不過從相片所見單位內櫳簡陋之餘，地板及牆身十分殘舊，其中一張更見到客廳天花及牆壁呈大片燻黑，環境令人覺得陰森恐怖，並不禁會聯想此單位是否曾發生火災或命案。