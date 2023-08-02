平價租盤｜德福花園陰森租盤 400呎月租$8000 寫明「冇死過人同埋交吉，執一執住得。」

據中原地產數據顯示，本港物業市場已連續25個月出現「租旺過買賣」現象，上月更錄得逾3,000宗二手租務成交，創歷史新高。不過，市場亦有「超平租盤」出現，有網上帖文表示，一個約400方呎市區兩房單位，月租只需8,000元，你又敢唔敢入住呢？
有網民於Facebook群組「大埔 TAI PO」轉發一則帖文，原帖表示「$8000蚊租400呎，講明冇死過人同埋交吉，執一執就住得。」同時貼出數張相關租盤現況，不過從相片所見單位內櫳簡陋之餘，地板及牆身十分殘舊，其中一張更見到客廳天花及牆壁呈大片燻黑，環境令人覺得陰森恐怖，並不禁會聯想此單位是否曾發生火災或命案。
帖文一出當然引來網民熱烈議論，有「眼利」的網民認出，該租盤為九龍灣德福花園；而有網民坦言：「無死過人係咪呃人」。
即睇部分網民留言：
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「睇相都有啲頭痛」
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「佢比返8000我都唔住，睇相都覺得恐怖」
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「最後果張以為係鬼屋」
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「恐怖到彷彿見到鬼，每月$8000係探靈費？」
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「破地獄先鎮得住」
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「好恐怖 800蚊都唔想租」
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「燒過嚟 都油一油返油先比人睇啦」
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「淨係想知業主肯唔肯一齊上去睇樓」
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「你唔租大把人租」
德福兩房最平叫租1.5萬
據中原地產網頁顯示，德福花園目前有33個放租樓盤，入場單位為H座低層10室，實用面積436方呎，兩房間隔，叫租15,000元，呎租約34.4元。與上述單位8,000元相比，叫價明顯低出接近一半。
德福花園位於九龍灣偉業街33號，共有21座，由1980年5月開始入伙，提供4,991伙，單位實用面積介乎304至1,095方呎。