平絕啟德｜煥然壹居減價最多13% 下周四推售28伙 呎價1.5萬起 三房賣「9字頭」

市區重建局紅磡「煥然懿居」第三座港人首置盤周三(18日)截止申請，同由該局發展的啟德「煥然壹居」剛更新價單，將28伙私樓單位減價介乎7%至13%，並落實於下周四(26日)發售，即《施政報告》公布後翌日公開發售。項目於下周一(23日)重陽節假期下午7時截票，下周二(24日)進行電腦抽籤。售樓處設於煥然壹居商用大樓1樓。現樓示範單位即日起開放參觀。

呎價1.5萬元起 平絕啟德

該28伙實用面積介乎562至675方呎，屬兩房及三房間隔，定價由975.3萬至1202.9萬元，呎價介乎15,002元至18,226元。售價由975.3萬至1,202.9萬元不等，呎價15,002至18,226元，折實平均呎價更不足1.7萬元水平，僅16,898元，較同區二手呎價低逾一成。

當中7伙售價低於1,000萬元，入場單位為H3座15樓A室，實用面積562方呎，兩房間隔，定價975.3萬元，呎價約17,475元。呎價最低單位為H1座1樓G室，實用面積657方呎，屬三房套房梗廚設計，定價985.6萬元，呎價約15,002元。

「煥然壹居」更新價單後，以H1座20樓C室為例，實用面積568方呎，兩房間隔，調整售價前為1,125.9萬元，更新後售價為977.7萬元，減幅達148.2萬元或約13.2%，呎價亦由19,822元降至17,213元。

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