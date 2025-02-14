年內推6盤涉逾3千伙 新地西沙SIERRA SEA 最快下月出擊

今年焦點大型新盤之一、提供近1萬伙的新鴻基地產(016)旗下西沙住宅項目，率先推出第1A(2)期應市，昨命名為「SIERRA SEA」，提供781伙，正待批預售樓花同意書，目標下月推售。新地副董事總經理雷霆透露，集團今年內部署推售6個樓盤，合共涉及約3,167伙。 新地代理執行董事陳漢麟稱，「西沙綜合發展項目」佔地逾670萬方呎，涵蓋住宅發展項目及「GO PARK」等，當中住宅發展項目地積比率低於2，反映發展密度低。整個西沙項目投入運作近半年，周邊及交通配套成熟和齊全，集團對項目十分有信心。

示範單位將設於九龍站ICC 他指，「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，預計今年12月初落成，樓花期約10個月，示範單位將設於九龍站ICC，目前準備工作已如火如荼，期望最快下月推售。 雷霆表示，集團將於本月底率先推售天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，涉及525伙，緊接上半年內會推出「SIERRA SEA」、啟德「天璽．海」第2A期共43伙及「天璽．天」第2期涉584伙；而下半年部署推售屯門「NOVO LAND」第3A期共534伙，以及上水古洞項目第1期約700伙，可見集團推盤頻密，繼續「月月有樓賣」。他稱，美國聯儲局雖暫未減息，但見農曆新年後本港銀行同業拆息回落，相信今年按息下調趨勢不變。此外，政府推出提振經濟措施後，股市及市場氣氛回升，有助提升置業者信心。

會德豐兩啟德新盤送「七欖」飛 一手供應重點的啟德，當中會德豐地產牽頭發展的兩個PARK PENINSULA合作新盤「DOUBLE COAST I」及「MIAMI QUAY I」夥拍地產代理送出「國際欖球盛事星級置業禮遇」，即日起至3月27日期間，經中原、利嘉閣地產等代理購入上述兩個樓盤單位可獲贈香港國際7人欖球賽門票。 大手客擲3.14億掃澐璟4伙 另外，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」昨獲同一組買家連購4伙，均為四房雙套海景大宅，成交價由7,629.6萬至8,054.1萬元，成交呎價40,800至43,070元，合共涉資逾3.14億元。