年內累沽1762伙 會德豐吸金202億遠超去年

101 KINGS ROAD三房套呎售2.9萬

宏安地產(1243)炮台山新盤「101 KINGS ROAD」昨招標售出25樓A室，實用面積838方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價2,430.2萬元，呎價2.9萬元。執行董事程德韻稱，是次屬此戶型首宗成交，全盤僅提供6伙，單位連接特大56方呎環保露台。買家選用120天現金付款計劃，並享1個住宅車位認購權。她補充，項目累沽4伙三房，成交價由1,333.3萬至2,430.2萬元，呎價介乎24,286至29,000元。

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