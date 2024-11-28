年內累沽1762伙 會德豐吸金202億遠超去年

本港連續減息，刺激新盤交投氣氛，發展商銷售表現亦報捷。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團10月迄今不足兩個月吸金逾50億元，帶動銷售再創高峰。截至周二(26日)，今年累售1,762伙，銷售金額更突破200億元，達202.3億元，遠超2023年成績。
集團旗下多個項目交投熾熱，其中將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列今年3月開售，迄今累沽937伙，套現逾58.2億元，榮登「2024年新盤銷量冠軍」。另山頂「MOUNT NICHOLSON」於年初售出第3期分層單位，成交價6億元，呎價131,033元，為今年一手住宅呎價新高。
101 KINGS ROAD三房套呎售2.9萬
宏安地產(1243)炮台山新盤「101 KINGS ROAD」昨招標售出25樓A室，實用面積838方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價2,430.2萬元，呎價2.9萬元。執行董事程德韻稱，是次屬此戶型首宗成交，全盤僅提供6伙，單位連接特大56方呎環保露台。買家選用120天現金付款計劃，並享1個住宅車位認購權。她補充，項目累沽4伙三房，成交價由1,333.3萬至2,430.2萬元，呎價介乎24,286至29,000元。