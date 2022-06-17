年底料見3.5厘 美加息0.75厘 28年最重手

美國聯儲局議息後宣布大手加息0.75厘，利率增至介乎1.5厘至1.75厘，符合市場預期，是1994年以來最大加幅。市場普遍預期下月勢再加息0.75厘，利率期貨顯示下月加息0.75厘的機會率已達90.9%，加息半厘則為9.1%。

聯儲局主席鮑威爾表示，通脹升勢令人意外，下次議息仍有可能加息0.75厘或0.5厘，但加息0.75厘不會成為常態，強調致力達到通脹率達2%目標。

金管局總裁余偉文指，隨著美國再次加息，港美息差再度擴闊，在聯繫匯率制度下，當息差擴闊至相當程度時，自然出現足夠誘因引發市場人士進行套息交易，驅使資金逐漸從港元流向美元，因此港元匯率偏弱是正常現象。

大新銀行(2356)高級經濟師溫嘉煒指，從點陣圖顯示，美國利率今年底料見3.4厘，意味今年再加息1.75厘，他指，美國經濟有放緩壓力，需留意加息會否導致滯脹風險上升，但美匯指數將有支持，下半年介乎100至108上落。中銀香港(2388)個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪指，商品價格將對通脹帶來較持續影響，故美國下月或進一步加息0.75厘抗通脹。隨著經濟因加快加息而降溫，9月應加息半厘，其後兩次議息各加息0.25厘，今年底聯邦基金利率料達3.5厘。