年底衝刺！ 本月6新盤 候命出擊 涉千七伙

受惠連環減息效應，今年一手氣氛恢復熾熱。綜合市場統計，上月一手錄約1,800宗成交，已連續10個月錄逾千宗，超越2019年3至11月連續9個月的紀錄，創一手新例生效後最長新盤旺市周期。踏入今年最後一個月，據本報統計最少有6個全新盤開售，合共涉約1,725伙，當中料啟德「DOUBLE COAST III」最快出擊。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德現樓新盤「DOUBLE COAST III」已公布售樓說明書，設2座住宅大樓，提供525伙，實用面積249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶，目標客群包括年輕家庭、換樓客，料短期公布首張價單。