年輕上車客見租樓仲貴 斥438萬購沙田第一城兩房 鄰區新港城三房800萬沽 原業主大賺五球走

樓價下跌，置業門檻下降，不少買家趁機置業。中原地產沙田置富第一城分行經理黎宗雄表示，沙田第一城12月暫錄約9宗成交，較上月同期錄約5宗增加八成，屋苑最新錄51座中層B室成交，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，兩房間隔，去年9月放盤時叫價約608萬元，今年10月減至500萬元放售，日前議價後以438萬元易手，實用面積呎價15,423元，累減達170萬元。據了解，新買家為年輕上車客，感租金持續高企，每月供樓支出與租樓相若，遂把握近日樓價回落，入市單位自用。原業主則於2016年以402萬元購入單位，持貨6年，是次沽出帳面獲利36萬元離場，單位期內升值約9%。

用家 800 萬購馬鞍山新港城三房

另外，鄰區馬鞍山本月成交亦回升。中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，内地放寬防疫措施，通關有望，帶動二手交投氣氛略為好轉，馬鞍山區本月至今暫錄約33宗二手成交，對比上月同期錄約22宗增加50%，其中新港城本月暫錄10宗買賣，屋苑新近錄得M座中層05室成交，建築面積744方呎，實用面積551方呎，三房間隔，放盤時開價約880萬元，議價後減價80萬元，以800萬元易手，實用平均呎價14,519元。他指出，新買家為用家，原業主則於2000年以253萬元購入單位，持貨22年，現帳面獲利547萬元離場，期內升值約2.2倍。