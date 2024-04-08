年銷百億目標本月提早達成 會德豐黃光耀：先求成交建市場信心

樓市撤辣後購買力大爆發，會德豐地產今年頭炮新盤、將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE開賣一個多星期速沽544伙，創撤辣後新盤銷量之冠，帶動集團今年迄今售出825伙，套現逾92.7億元，每年100億元銷售目標有望本月提早達成。新盤之間競爭愈演愈烈，副主席兼常務董事黃光耀稱，發展商上半年仍會先求量，「有成交先俾到市場信心」。宣傳推廣亦成為一大課題，他認為要著重買家體驗，建立口碑去累積客群，令往後新項目推售更事半功倍。 綜合市場統計，上月錄得逾4,170宗新盤成交，創下逾20年單月新高。黃光耀接受本報專訪時表示，對此確實是意料之外，原先估計錄約2,000宗，反映撤辣及暫停壓力測試等措施對樓市帶來好大幫助。他說，撤辣前成交以用家為主，客源相對狹窄，但撤辣後買家客源變得多元化，多了投資者及內地客，亦刺激換樓鏈。以SEASONS PLACE為例，境外專才客佔20%，以往僅佔5%；投資者、大手客比例由以往5%增至20%，更重現買入6伙的「西餅客」。 一手交投轉旺，黃光耀指出，發展商現階段推盤難再計較「賺唔賺」，最重要是「去到貨」，加快資金回籠，同時亦有助降低利息支出，預計上半年新盤會採先求量策略，價錢上維持吸引水平，以能加快去庫存。當成交量夠多，重建市民對樓市信心，樓市有望逐步復甦，料下半年樓價升約5%至7%。

不單是起樓 而是建立一個社群 黃光耀表示，會德豐自2012年於將軍澳南發展第一個項目「THE PARKSIDE」起，迄今約12年打造「O’South澳南」及日出康城「O’East 澳東」兩大品牌，合共8個優質住宅項目涉逾9,100伙，佔整個將軍澳南及日出康城的新項目住宅物業約25%；各項目都按目標客群的需要去規劃、設計及銷售。 他認為，要發展一個新社區，集團不單只是起樓，而是去建立一個社群(community)一同長大，並與各持份者交流，故集團會舉辦不同活動，了解他們的需求及市場需要，從而留意市場走勢及提升集團之後新項目的質素，亦可加強外界對會德豐品牌的認識，做出口碑留住客群。如早前舉辦「O’ East Night晚宴」，邀請「O’ East」系列買家聚首一堂，交流意見。黃光耀指，集團在將軍澳區12年來所建立的質素口碑，令新項目銷售推廣更事半功倍。在SEASONS PLACE銷售中亦見有不少為過往項目的回頭客，可見是十分有效、有說服力的宣傳。 創造「跑數又跑步」熱話 「SEASONS PLACE」上月23日首輪銷售當日，同日亦舉行澳東跑步遊，創造「跑數又跑步」熱話，透過跑步、健行、踏單車，與市民一同投入O’ East連綿至O’ South海岸、跨灣大橋及多元休閒設施，率先體驗「SEASONS PLACE」的健康生活。除讓準買家們親身了解項目的配套優勢，亦更明白集團的品牌理念，是推廣品牌的黃金機會。黃光耀說，未來就著項目的不同賣點及設施，將有更多特色活動，加強客人體驗。