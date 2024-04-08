年銷百億目標本月提早達成 會德豐黃光耀：先求成交建市場信心

樓市撤辣後購買力大爆發，會德豐地產今年頭炮新盤、將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE開賣一個多星期速沽544伙，創撤辣後新盤銷量之冠，帶動集團今年迄今售出825伙，套現逾92.7億元，每年100億元銷售目標有望本月提早達成。新盤之間競爭愈演愈烈，副主席兼常務董事黃光耀稱，發展商上半年仍會先求量，「有成交先俾到市場信心」。宣傳推廣亦成為一大課題，他認為要著重買家體驗，建立口碑去累積客群，令往後新項目推售更事半功倍。
綜合市場統計，上月錄得逾4,170宗新盤成交，創下逾20年單月新高。黃光耀接受本報專訪時表示，對此確實是意料之外，原先估計錄約2,000宗，反映撤辣及暫停壓力測試等措施對樓市帶來好大幫助。他說，撤辣前成交以用家為主，客源相對狹窄，但撤辣後買家客源變得多元化，多了投資者及內地客，亦刺激換樓鏈。以SEASONS PLACE為例，境外專才客佔20%，以往僅佔5%；投資者、大手客比例由以往5%增至20%，更重現買入6伙的「西餅客」。
一手交投轉旺，黃光耀指出，發展商現階段推盤難再計較「賺唔賺」，最重要是「去到貨」，加快資金回籠，同時亦有助降低利息支出，預計上半年新盤會採先求量策略，價錢上維持吸引水平，以能加快去庫存。當成交量夠多，重建市民對樓市信心，樓市有望逐步復甦，料下半年樓價升約5%至7%。
不單是起樓 而是建立一個社群
黃光耀表示，會德豐自2012年於將軍澳南發展第一個項目「THE PARKSIDE」起，迄今約12年打造「O’South澳南」及日出康城「O’East 澳東」兩大品牌，合共8個優質住宅項目涉逾9,100伙，佔整個將軍澳南及日出康城的新項目住宅物業約25%；各項目都按目標客群的需要去規劃、設計及銷售。
他認為，要發展一個新社區，集團不單只是起樓，而是去建立一個社群(community)一同長大，並與各持份者交流，故集團會舉辦不同活動，了解他們的需求及市場需要，從而留意市場走勢及提升集團之後新項目的質素，亦可加強外界對會德豐品牌的認識，做出口碑留住客群。如早前舉辦「O’ East Night晚宴」，邀請「O’ East」系列買家聚首一堂，交流意見。黃光耀指，集團在將軍澳區12年來所建立的質素口碑，令新項目銷售推廣更事半功倍。在SEASONS PLACE銷售中亦見有不少為過往項目的回頭客，可見是十分有效、有說服力的宣傳。
創造「跑數又跑步」熱話
「SEASONS PLACE」上月23日首輪銷售當日，同日亦舉行澳東跑步遊，創造「跑數又跑步」熱話，透過跑步、健行、踏單車，與市民一同投入O’ East連綿至O’ South海岸、跨灣大橋及多元休閒設施，率先體驗「SEASONS PLACE」的健康生活。除讓準買家們親身了解項目的配套優勢，亦更明白集團的品牌理念，是推廣品牌的黃金機會。黃光耀說，未來就著項目的不同賣點及設施，將有更多特色活動，加強客人體驗。
展銷廳舉辦多元化活動 著重客人體驗
在眾新盤中要突圍而出，宣傳推廣亦是重要一環。黃光耀說，每次推盤展銷廳設計包裝成一站式睇樓、拍拖、假日親子好去處。如「SEASONS PLACE」會所及庭園設計充滿日式感覺，設計靈感來自疫情後港人最渴望旅行，當中以日本、京都最受歡迎，故在展銷廳中設有居酒屋、露天風呂等設置，讓睇樓客猶如置身日本京都度假(Staycation)。至於展銷廳設有不同展區以針對不同客群，如展覽廳特設「SPARK體驗區」，吉祥物Ori同大小朋友一齊打卡。
展銷廳亦會舉辦多元化活動讓睇樓客參與，如Body N Soul體驗活動，率先體驗項目極罕有的Gyrotonic嬋柔運動。剛過去的復活節亦舉辦「SEASONS復活節歡樂派對」，共吸引逾1,000人參與，場面熱鬧。活動包括香港兒童探索博物館(CDM)策劃「創意動物提線偶工作坊」—透過親子手工活動訓練小朋友的小手肌及創造力；夾公仔機贏SPARK吉祥物Ori及復活蛋等。
此外，睇樓日集團特別邀請社企來參與，如Coffee Bunnies、糕點時光，客人可「睇樓都可以做善事」支持社企。黃光耀自己親自出動，化身Chef邀請客人飲清酒，令睇樓客感覺優越，備受尊重；而到樓盤開售時，同事們會為買家慶祝買樓、生日，甚至慶祝求婚，為客人們帶來非一般的體驗。