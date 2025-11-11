幸薈上載樓書 面積135至309呎 佔逾七成為開放式戶｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣「幸薈」(SOYO SQUARE)以現樓形式登場，今日(11日)上載售樓說明書，屬單幢式物業，提供95伙，單位實用面積介乎135至309方呎，戶型涵蓋開放式及兩房，亦設有連平台或天台的特色單位。發展商表示，項目將會在短期內開放現樓示範單位及公布最新銷售部署。
據樓書顯示，每層設有5伙，提供2部升降機。戶型分布方面，項目主打開放式單位，涉及68伙，佔全盤逾70%，實用面積介乎177至237方呎。另有17伙兩房開放式廚房單位，實用面積介乎309方呎。另有5伙連平台及5伙連天台特色戶，實用面積介乎135至309方呎。
全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積135方呎，連39方呎平台，開放式間隔，大門左邊為浴室，長形客飯設計，開放式廚房毗鄰平台。面積最大為5至23樓D室，實用面積309方呎，兩房間隔，其中23樓連185方呎天台。
部分單位露台連接工作平台
發展商指，部分單位露台連接工作平台，靈活運用戶外空間的特性外，設計上更將戶外空間由外牆分隔，大大提高私隱度。至於2樓及23樓的連平台或天台特色單位亦有特高的層與層之間高度，最高達約3.5米，可以充分運用上下空間。部分開放式單位間隔照顧用家需要，稍作變化即可分隔起居及就寢空間，而且廚房及浴室配備各式高級品牌器具。
「幸薈」是繼旺角「雋薈」後，「SOYO」系列第二個樓盤，處於西九龍黃金圈位置，除了區內已活化成集甲級商業項目及創意工業的新核心地段外，憑藉周邊完善的交通網絡，由項目出發約15分鐘路程即可輕鬆到達國際級商業地標、娛樂文化重點、消閒娛樂熱點，以至接通內地及世界各地。周邊更匯集名校及文化設施，坐享優質教育資源及綠色環境。