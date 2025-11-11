幸薈上載樓書 面積135至309呎 佔逾七成為開放式戶｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣「幸薈」(SOYO SQUARE)以現樓形式登場，今日(11日)上載售樓說明書，屬單幢式物業，提供95伙，單位實用面積介乎135至309方呎，戶型涵蓋開放式及兩房，亦設有連平台或天台的特色單位。發展商表示，項目將會在短期內開放現樓示範單位及公布最新銷售部署。

據樓書顯示，每層設有5伙，提供2部升降機。戶型分布方面，項目主打開放式單位，涉及68伙，佔全盤逾70%，實用面積介乎177至237方呎。另有17伙兩房開放式廚房單位，實用面積介乎309方呎。另有5伙連平台及5伙連天台特色戶，實用面積介乎135至309方呎。