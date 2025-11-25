幸薈標售全數10伙開放式戶 呎價最高達1.9萬｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」，今日(25日)標售10伙並成功沽出，總成交金額為36,847,000元，兩輪銷售共23伙，總成交額達8,487.1萬元。

今日成交的10伙為實用面積由177至237方呎的開放式單位，成交價自311.9萬至408.2萬元，當中呎價最高的單位是19樓C單位開放式單位，實用面積177方呎，呎價再創新高達19,243元。此外，該盤將於本周四(27日)以招標形式發售6伙。

周六價單發 售 60 伙 折實價288萬入場

「幸薈」今日同步公布最新銷售安排，落實本周六(29日)推售61伙，當中60伙以價單形式開賣，另有1伙平台特色單位以招標形式出售。價單發售的60伙，涵蓋44伙開放式、14伙兩房，以及2伙連天台特色單位，實用面積介乎177至309方呎。價單售價由327.6萬至689.2萬元元。扣除最高12%折扣後，單位折實售價由288.3萬至606.5萬元，呎價介乎14,928元至22,000元。發展商指，當中有35伙折實樓價低於400萬元，預期繼續受到各區自住客及投資者的熱烈追捧。