幸薈標售首輪全數13伙 成交呎價最高達1.8萬｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，今日(23日)進行首輪銷售，11伙開放式單位及2伙兩房單位全數已成功沽出，總成交金額為4,802萬元。

上周首度推出13伙實用面積由177方呎至309方呎的開放式及兩房單位，並成功標售13伙，成交價自296.6萬至549萬元。當中樓價最高的是11樓D單位兩房單位，實用面積309方呎，成交價達549萬元，呎價17,767元。而呎價最高的單位是16樓B室開放式單位，實用面積418方呎，實用面積呎價18,497元。

是次銷情充分展現了項目的優越性及投資潛力，由於「幸薈」已屆現樓，吸引用家及投資客垂青，今日成交的客戶中，約5成為自住人士，主要是同區分支家庭，希望住近家人方便照顧；另有約5成投資者，有見項目租金回報理想而入市。