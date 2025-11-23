幸薈標售首輪全數13伙 成交呎價最高達1.8萬｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，今日(23日)進行首輪銷售，11伙開放式單位及2伙兩房單位全數已成功沽出，總成交金額為4,802萬元。
上周首度推出13伙實用面積由177方呎至309方呎的開放式及兩房單位，並成功標售13伙，成交價自296.6萬至549萬元。當中樓價最高的是11樓D單位兩房單位，實用面積309方呎，成交價達549萬元，呎價17,767元。而呎價最高的單位是16樓B室開放式單位，實用面積418方呎，實用面積呎價18,497元。
是次銷情充分展現了項目的優越性及投資潛力，由於「幸薈」已屆現樓，吸引用家及投資客垂青，今日成交的客戶中，約5成為自住人士，主要是同區分支家庭，希望住近家人方便照顧；另有約5成投資者，有見項目租金回報理想而入市。
周二再推10伙開放式戶招標
由於反應持續熾熱及預料將繼續受市場追捧，除了宣佈推出10伙開放式戶於周二(25日)起以招標形式發售，發展商表示有機會於短期內加推更多單位以滿足市場需求。
項目自上周公布首張價單之後已獲超額認購，現樓示範單位參觀人流眾多，截至周日下午2時，已錄得逾2,000人次參觀，反映市場的熱烈需求。