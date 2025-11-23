熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-23 18:47:11

幸薈標售首輪全數13伙 成交呎價最高達1.8萬｜長沙灣新盤

分享：
幸薈標售首輪全數13伙 成交呎價最高達1.8萬｜長沙灣新盤

幸薈標售首輪全數13伙，成交呎價最高達1.8萬元。

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，今日(23)進行首輪銷售，11伙開放式單位及2伙兩房單位全數已成功沽出，總成交金額為4,802萬元。

上周首度推出13伙實用面積由177方呎至309方呎的開放式及兩房單位，並成功標售13伙，成交價自296.6萬至549萬元。當中樓價最高的是11D單位兩房單位，實用面積309方呎，成交價達549萬元，呎價17,767元。而呎價最高的單位是16B室開放式單位，實用面積418方呎，實用面積呎價18,497元。

是次銷情充分展現了項目的優越性及投資潛力，由於「幸薈」已屆現樓，吸引用家及投資客垂青，今日成交的客戶中，約5成為自住人士，主要是同區分支家庭，希望住近家人方便照顧；另有約5成投資者，有見項目租金回報理想而入市。

adblk5

周二再推10伙開放式戶招標

由於反應持續熾熱及預料將繼續受市場追捧，除了宣佈推出10伙開放式戶周二(25)招標形式發售發展商表示有機會於短期內加推更多單位以滿足市場需求。

項目自上周公布首張價單之後已獲超額認購，現樓示範單位參觀人流眾多，截至周日下午2時，已錄得逾2,000人次參觀，反映市場的熱烈需求。

即睇長沙灣幸薈最新資訊 (House730)

追蹤am730 Google News