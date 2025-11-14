幸薈示範單位｜現樓兩種戶型 有裝無裝一次睇(多圖有片)｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，首度開放示範單位，包括2伙連傢俬單位及1伙兩房交樓標準單位。

實用面積為237方呎，客飯廳採用長型佈局，最長處長約5.25米、最闊處闊約2.3米，開則上以開放式廚房巧妙劃分功能區，只要將傢俬靈活擺放即可製成客飯廳與睡眠區域，將單位變成儼如一房功能使用，睡眠區甚至可以三邊落床，住戶可因應個人喜好自由規劃。單位左右兩側分別連接22方呎露台及16方呎工作平台，形成雙向自然對流，空氣流通，令整體空間更顯開揚。

實用面積為223方呎，同樣配備22方呎露台及16方呎工作平台，遠望青蔥山巒及城市街景，猶如置身城市綠洲，生活愜意。睡眠區域長約2米、闊約1.9米，加上層與層之間高度約3.15米，設計師利用垂直空間放置多功能組合床，上層是寐區，下層是書桌及衣櫃，樓梯級亦設儲物櫃桶，令居室實用美觀兼備，提升整體居住體驗。浴室採用「明廁」設計，提升自然光滲透及空氣流通。配備高端品牌設備，設計簡約時尚，功能齊備，營造理想居住氛圍。

22 樓 D 單位（兩房）

同層唯一兩房間隔的D單位，實用面積達309方呎，配備22方呎露台及16 方呎工作平台，間隔四正，實用性高，特別適合小家庭需要。客飯廳寬敞舒適，兩間睡房均設有窗戶，空氣流通，光線充足，提升整體居住質素。每間睡房空間寬敞，長約2.1米及闊約2米，適合擺放雙人床、衣櫃及書桌，靈活配搭，滿足不同家庭成員的需要。露台及睡房窗戶均面向琵琶山及鷹巢山，綠意盎然，為現代化家居倍添自然活力。採用酒店式設計的浴室，特別將洗手盤分隔成乾濕分離區域，方便家人同時使用，提升私隱度與實用性。整體設計融合功能與美感，為住戶提供舒適、便利、品味兼備的居住環境。

俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，「幸薈」位處青山道439號，坐擁市區核心地段，交通網絡四通八達，鄰近多項生活配套及商業設施，為住戶提供高效便捷的都市生活體驗。項目樓高21層，合共提供95伙住宅單位，主打開放式及兩房間隔，標準單位實用面積由177至309方呎，另設連平台或天台的特色戶型。現樓開放參觀單位設於22樓，一梯5伙中A、B、C及E單位均屬開放式設計，D單位為兩房單位，空間靈活，設計簡約而不失高雅格調。