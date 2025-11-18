幸薈開價｜首推30伙 入場價288萬｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，今日(18日)公佈首張價單，首推30伙，折實售價288.3萬元起，折實呎價14,928元起，折實平均呎價16,883元。

首張價單涵蓋23伙開放式及7伙兩房，實用面積177至309方呎，扣除最高12%折扣後，折實售價288.3萬至570.2萬元，折實呎價14,928 至18,453元。折實最低售單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積177方呎，折實售價288.3萬元，折實呎價16,288元；最低呎價單位為3樓A室，開放式間隔，實用面積237方呎，折實售價353.8萬元，折實呎價14,928元。