幸薈開價｜首推30伙 入場價288萬｜長沙灣新盤

由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」(SOYO SQUARE)，今日(18日)公佈首張價單，首推30伙，折實售價288.3萬元起，折實呎價14,928元起，折實平均呎價16,883元。
首張價單涵蓋23伙開放式及7伙兩房，實用面積177至309方呎，扣除最高12%折扣後，折實售價288.3萬至570.2萬元，折實呎價14,928 至18,453元。折實最低售單位為3樓C室，開放式間隔，實用面積177方呎，折實售價288.3萬元，折實呎價16,288元；最低呎價單位為3樓A室，開放式間隔，實用面積237方呎，折實售價353.8萬元，折實呎價14,928元。
兆集團控股銷售及市務總監黃詩詠表示，「幸薈」自推廣以來查詢反應熱烈，上周末開放示範單位至今吸引超過 1,000人次參觀。她形容本次開為「幸薈起步價」，旨在協助年輕專業人士及首置客輕鬆置業，提升生活質素。
俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，項目首張價單當中有11伙單位折實樓價低於400萬元，按現時印花稅稅階，這些單位的買家僅需繳付100元印花稅即可上車。價單上載後即時接受認購登記，並會因應市場反應，部署下一步銷售安排，最快月內推售，部分單位有機會以招標形式發售。