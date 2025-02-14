有不少網民在社交平台發文，指在東京其他地鐵路線車廂中都有發現疑似床蝨的蹤影。

有不少網民在社交平台發文，指在東京其他地鐵路線車廂中都有發現疑似床蝨的蹤影。除了JR宇都宮線，更有上野東京線、湘南新宿線、高崎線、東海道線等，當中大部分路線更是港人到東京旅遊的熱門路線。日本網民更指，緊記要小心提防床蝨，切勿將牠們帶回家中！

床蝨貼文陸續出現後，引起不少人熱議，大批網民留言：「很可能會在建築物和飯店地板上鋪設的方塊地毯和地毯上發現它們。」、「太可怕了！看來很快就會傳遍全國。我不能坐在火車或公車上。我不敢坐計程車」、「一想到會帶回家，我除了恐懼什麼也感覺不到。」

近日，有日本熱心網民亦為此製作了「日本床蝨酒店地圖」顯示出現疑似床蝨的地點，裡面除了遊客常到的熱門地點，亦有不少熱門酒店，例如香港人最愛的東京新宿歌舞伎町APA飯店，還有大阪天滿橋京阪飯店等都在2023年都出現過床蝨而被記載在地圖上，不過酒店則表示，已徹底清潔乾淨。