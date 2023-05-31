康城主力牆｜點判斷邊度係主力牆？拆牆7大注意事項你要知！

早排將軍澳日出康城首都一個單位，懷疑裝修時拆毀咗部分主力牆，引起全城關注大廈結構安全，話題不斷。但主力牆除咗用嚟支撐建築物之外，仲有咩作用？拆除咗嘅話又會有咩長遠影響？今次就等裝修佬為大家詳細講解主力牆嘅必知事項，幫各位業主避開隱藏陷阱！

日出康城主力牆事件懶人包

主力牆事件始未

近日，有睇樓網站於Youtube上載影片，介紹將軍澳日出康城首都一單位室內設計。在影片發佈後，有網民指出懷疑單位打通做房門的牆壁為主力牆，後來經屋宇署證實單位客廳與睡房之間的結構牆被違規拆除。

結果，事件引起全城熱議，無論日出康城業主，以致公眾都熱烈討論「拆主力牆」的影響，而就事件相關的人士及機構，包括港鐵、管業處、區內區議員均紛就事件表態，惟業主及設計公司則仍未有回應。

事件時序：

27/5：日出康城首都客務處收到居民查詢，指懷疑有單位裝修時曾拆除主力牆。翻查記錄後，客務處再回覆並未收到有關改動單位結構的裝修申請。

29/5：客務處職員與屋宇署人員到涉事單位進行結構安全檢查。結果發現該單位確實存有違規情況，而屋宇署將會按《建築物條例》進行跟進，並通知相關單位業主進行臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。

30/5：屋宇署署長余寶美下午會見傳媒，證實單位客廳與睡房之間的結構牆被違規拆除，並評估單位所拆除的主力牆部分佔單位樓層的6%，若以整幅主力牆計，則佔整體的1%，故現時整體結構沒有問題。

同時，屋宇署已批出建築命令，要求涉事單位15天內展開工程，並要求30天內完成，業主所聘請的相關人士，也需向署方提交修復主力牆報告。

30/5 再更新： 有媒體發現滙豐、恒生和渣打都無法顯示該單位估值。其中滙豐顯示該單位港幣估價為「不適用」(N/A)，建議致電熱線查詢；恆生亦稱網頁未能提供有關物業的估價；渣打直接在物業估價顯示為「HKD 0.00」。中銀則如常顯示涉事單位估價，最新估價為840萬元。

1.什麼是主力牆？

主力牆是用於承托樓宇結構的牆壁，除咗大廈外牆之外，單位內亦有機會出現。

2. 如何分辨那些是主力牆？

為準確起見，我們建議查看屋宇處建築圖紙。由於主力牆較厚，一般都超過6吋以上，若非主力牆的話一般為４吋。因此在圖紙上較粗的線便是樓宇主力牆位置。

注意事項：

部分樓宇圖紙有機會粗線也不等於主力牆，因此我們建議在拆牆前多找幾位師傅判斷和檢查。