康城新盤｜凱柏峰I再加推80伙 折實價643萬起 暫收近3200票

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I市場反應熱烈，今日(3日)加推第5號價單，涉80伙，維持提供16%最高折扣優惠，單位折實售價643.86萬元起，折實平均呎價18,838元。同時公布次輪銷售安排，將於本周四(7日)發售238伙。

單位輕微提價 0.5%

信置執行董事田兆源表示，今批單位輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。他指出，雖然周末假期受颱風暹芭襲港，但未減凱柏峰I準買家熱情，項目速收近3,200票，超額認購逾12倍。

是次加推的80伙，包括20伙一房、51伙兩房及9伙三房。價單訂價由766.5萬至1,548.2萬元，呎價介乎21,153元至24,273元。折實售價則由643.86萬至1,300.48萬元，折實呎價介乎17,768元至20,389元。

最低售價為第1B座10樓E室，實用面積337方呎，一房開放式廚房，折實售價 643.86萬元，折實呎價19,106元。最低呎價為第1A座32樓B室，實用面積721方呎，三房一套連儲物室間隔，折實售價1,281.08萬元，折實呎價17,768元。

日出康城第11期共涉1,880伙，將分三期發展。凱柏峰I共提供592伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎291至995方呎，樓花期長約28個月。